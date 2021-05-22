Источник материала: Sputnik Беларусь

Солист популярной в 90-е группы "Руки вверх!" Сергей Жуков 22 мая празднует свой день рождения, в 2021 году дата юбилейная, артисту исполняется 45 лет.

Накануне праздника исполнитель сделал подарок фанатам ― предложил им "полное погружение в музыку" и презентовал новый трек " Deep House". Видео доступно на официальном Youtube-канале группы.

Дуэт "Руки вверх!" с Клавой Кокой

Накануне своего 45-летия фронтмен "Руки вверх!" Сергей Жуков выпустил еще одну премьеру ― совместный трек с Клавой Кокой. Об этом звезды рассказали фолловерам на своих страницах в Instagram.

Видео с текстом песни на Youtube-канале Клавы Коки собрало за неделю с момента премьеры 1,9 млн просмотров.

"Тоже запахло детством?", "Сергей Жуков ― это песни моей юности! И актуальный до сих пор!", "Как у Жукова голос не меняется ― что в 18, что в 45", "Мам, твой кумир детства и мой записали фит, что может быть лучше?", ― отреагировали на премьеру подписчики "Руки вверх!" и Клавы Коки.

Путь к славе

История будущих звезд началась в 1993 году с момента знакомства Сергея Жукова и Алексея Потехина на радиостанции в Самаре, в 1995 году артисты перебрались в Москву, у дуэта появилось новое название "Руки вверх!" и продюсер Андрей Маликов, ранее сделавший звездами Михаила Муромова и группу "Технология".

Группу "Руки вверх!" постоянно критиковали за примитивные мелодии и тексты, что не мешало ребятам множить толпы поклонниц, выпускать новые хиты и собирать стадионы. Их нетленки "Малыш", Студент", Он тебя целует", "Крошка моя", "Алешка", "Лишь о тебе мечтая", "18 мне уже" и прочие звучали буквально отовсюду.

Распад "Руки вверх!"

Дуэт Жукова и Потехина прекратил свое существование в 2006 году, после чего Сергей Жуков стал выступать сольно. Позднее он рассказал журналистам о причинах распада популярной группы.

По словам Жукова, после ухода от продюсера Андрея Маликова на группу обрушилась волна некрасивых слухов. Кроме того, у Алексея Потехина не было заметно рвения к музыке и развитию. Он только играл на клавишных, но не подпевал Жукову и не предлагал новые идеи. Музыканты решили уйти каждый в сольное плавание.

Как худел Сергей Жуков

Фронтмен "Руки вверх!" Сергей Жуков неоднократно признавался в интервью, что ведет непростую борьбу с лишним весом. Он пробовал худеть, но все попытки оказывались неудачны.

Сенсация произошла к 40-летнему юбилею артиста. Жуков взял себя в руки и похудел больше, чем на 20 кг, узнав о начавшихся проблемах со здоровьем. Добиться впечатляющих результатов, по признанию артиста, помогли отказ от диет и правильный образ жизни.

Рецепт похудения Сергей Жуков озвучил своим поклонникам: "Больше двигаться, меньше кушать и ловить позитив во всем". Кроме того, певец признался что в похудении ему помогала супруга Регина Бурд. К сожалению, к новому, уже 45-летнему юбилею Сергей Жуков снова набрал вес и вернулся в прежнюю форму.