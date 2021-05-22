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"Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ
22.05.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как строили одну из самых известных сталинских высоток - МГУ - рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина. В выпуске использованы данные Youtube-канала ученого Александра Ермакова, коллекционера легенд МГУ.
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"Среди заключенных, строивших в начале 50-х главное здание МГУ, был авиаконструктор. Он смастерил самодельный дельтаплан - и сбежал на нем". Это - начало известной...
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