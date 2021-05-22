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На вокзале в Гомеле заметили лося. Возможно, опаздывал на поезд (видео)

22.05.2021 17:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня читатели присылают нам фото и видео гуляющего по Гомелю лося. Говорят, что для областного центра это феномен, а не норма. Верим. Сначала лось был замечен в районе частного сектора, а потом его обнаружили на железнодорожном вокзале. Говорят, мог опаздывать на поезд, но версий может быть много.

Видео с привокзальной пробежки лося появилось в TikTok. Позже читатели стали присылать нам контент с фотографиями животного в разных районах Гомеля. Были ли это один и тот же лось или разные, остается тайной.

@golubcy_lifeУ каждого есть такой друг который постоянно опаздывает) #братьянашименьшие♬ оригинальный звук - golubcy_life

— В 10 утра в районе Шведской горки пробегал лось. Это какое новое явление для района. Вчера при про прогулке с собаками в то же время из кустов шмыгнул заяц-русак. Почему прибегают — вопрос, — улыбается гомельчанин, который сообщил в редакцию о находке.

Еще один читатель сообщил Onliner, что сегодня в Гомеле бегал лось, добрался даже до вокзала. Животное житель облцентра заметил в в 7:20 утра. Говорит, что лось бежал с улицы Сосновой и повернул на Менделеева. Скорее всего, он проделал путь от «Солнечной» — это выезд из Гомеля в сторону Речицы, потому что там ближайший лес.

— Хотелось бы узнать его дальнейшую судьбу, помогли ли ему выбраться, — пишет гомельчанин и подкрепляет увиденное фотографиями.




Журналист Onliner связался с дежурным помощником начальника гомельского вокзала — оказалось, утром была не ее смена.

— Да, был лось, но что с ним стало, я не видела, — ответила женщина.

Надеемся, с животным все в порядке и он добрался до места назначения без хлопот. А пока мы мучаемся в догадках, что нужно было лосю на вокзале, предложите свои версии в комментариях.

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Теги: Гомель
 
 
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Сегодня читатели присылают нам фото и видео гуляющего по Гомелю лося. Говорят, что для областного центра это феномен, а не норма. Верим. Сначала лось был замечен в...
 
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