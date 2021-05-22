На вокзале в Гомеле заметили лося. Возможно, опаздывал на поезд (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня читатели присылают нам фото и видео гуляющего по Гомелю лося. Говорят, что для областного центра это феномен, а не норма. Верим. Сначала лось был замечен в районе частного сектора, а потом его обнаружили на железнодорожном вокзале. Говорят, мог опаздывать на поезд, но версий может быть много.

Видео с привокзальной пробежки лося появилось в TikTok. Позже читатели стали присылать нам контент с фотографиями животного в разных районах Гомеля. Были ли это один и тот же лось или разные, остается тайной.

@golubcy_life У каждого есть такой друг который постоянно опаздывает) #братьянашименьшие ♬ оригинальный звук - golubcy_life У каждого есть такой друг который постоянно опаздывает)

— В 10 утра в районе Шведской горки пробегал лось. Это какое новое явление для района. Вчера при про прогулке с собаками в то же время из кустов шмыгнул заяц-русак. Почему прибегают — вопрос, — улыбается гомельчанин, который сообщил в редакцию о находке.

Еще один читатель сообщил Onliner, что сегодня в Гомеле бегал лось, добрался даже до вокзала. Животное житель облцентра заметил в в 7:20 утра. Говорит, что лось бежал с улицы Сосновой и повернул на Менделеева. Скорее всего, он проделал путь от «Солнечной» — это выезд из Гомеля в сторону Речицы, потому что там ближайший лес.

— Хотелось бы узнать его дальнейшую судьбу, помогли ли ему выбраться, — пишет гомельчанин и подкрепляет увиденное фотографиями.









Журналист Onliner связался с дежурным помощником начальника гомельского вокзала — оказалось, утром была не ее смена.

— Да, был лось, но что с ним стало, я не видела, — ответила женщина.

Надеемся, с животным все в порядке и он добрался до места назначения без хлопот. А пока мы мучаемся в догадках, что нужно было лосю на вокзале, предложите свои версии в комментариях.