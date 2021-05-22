«Роскосмос» начнет торговать алкоголем и бельем





Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости





рассказали в пресс-службе госкорпорации. Об этом РИА Новостив пресс-службе госкорпорации.





Компания начнет торговать косметикой, алкоголем, бытовой химией, фармацевтической продукцией, электроприборами, нательным бельем, спорттоварами, играми и другим. Слоган «Технологии, проверенные космосом» должен донести мысль об уникальных технологиях и материалах, которые прошли проверку космосом и стали доступны в повседневной жизни, отметили в корпорации.





В апреле глава компании Дмитрий Рогозин заверил, что страна стоит на пороге важных изменений в космической отрасли. По его словам, речь идет о скором переходе на новую ракетно-космическую технику, а также о начале лунных исследований: сначала при помощи аппаратов, а затем и с участием экипажей космонавтов.



