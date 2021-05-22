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Лукашенко и Алиев обсудили сближение Азербайджана и Беларуси
22.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты Беларуси и Азербайджана поговорили по телефону. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили рост товарооборота между странами и перспективы дальнейшего сотрудничества, передает «МИР 24».
В ближайшее время в Беларусь прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, которая месте с белорусскими коллегами разработает план начала строительных работ в регионе.
Кроме того, Лукашенко поблагодарил Алиева за поставки в Беларусь углеводородного сырья из Азербайджана.
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В ближайшее время в Беларусь прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, которая разработает план начала строительных работ в...
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