Лукашенко и Алиев обсудили сближение Азербайджана и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты Беларуси и Азербайджана поговорили по телефону. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили рост товарооборота между странами и перспективы дальнейшего сотрудничества, передает «МИР 24».

В ближайшее время в Беларусь прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, которая месте с белорусскими коллегами разработает план начала строительных работ в регионе.

Кроме того, Лукашенко поблагодарил Алиева за поставки в Беларусь углеводородного сырья из Азербайджана.