|
Сверхсекретный центр космической связи: пустой и заброшенный - видео
22.05.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Кодовое название у засекреченного городка было "Симферополь-28". Также его именовали НИП-10 (наземный измерительный пункт).
© Sputnik Максим Богданович
На объекте работали космонавты Николай Каманин, Юрий Гагарин и Алексей Леонов. НИП-10 посещали конструктор Сергей Королев и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
Именно отсюда 4 октября 1957 года был произведен первый сеанс связи с первым искусственным спутником Земли. Специалистами НИП-10 было принято первое изображение поверхности Луны, переданное космическим аппаратом "Луна-9".
На территории поселка был оборудован лунодром, на котором испытывались шасси лунохода, операторы обучались управлять аппаратом при движении по пересеченной местности. Специально для этих целей в школьное доставили полномасштабный макет космического аппарата.
Сегодня от бывшего центра космической связи остались только бетонные скелеты зданий, а также огромная тарелка космической связи.
Местные ученые и ветераны военно-космических сил уверены, что в Школьном можно было бы создать музей, рассказывающий об истории освоения космоса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во времена СССР в крымском поселке Школьное располагался засекреченный военный городок. Здесь испытывали уникальный космический аппарат — луноход. Смотрите на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)