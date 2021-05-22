Сверхсекретный центр космической связи: пустой и заброшенный - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Кодовое название у засекреченного городка было "Симферополь-28". Также его именовали НИП-10 (наземный измерительный пункт).

На объекте работали космонавты Николай Каманин, Юрий Гагарин и Алексей Леонов. НИП-10 посещали конструктор Сергей Королев и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

Именно отсюда 4 октября 1957 года был произведен первый сеанс связи с первым искусственным спутником Земли. Специалистами НИП-10 было принято первое изображение поверхности Луны, переданное космическим аппаратом "Луна-9".

На территории поселка был оборудован лунодром, на котором испытывались шасси лунохода, операторы обучались управлять аппаратом при движении по пересеченной местности. Специально для этих целей в школьное доставили полномасштабный макет космического аппарата.

Сегодня от бывшего центра космической связи остались только бетонные скелеты зданий, а также огромная тарелка космической связи.

Местные ученые и ветераны военно-космических сил уверены, что в Школьном можно было бы создать музей, рассказывающий об истории освоения космоса.