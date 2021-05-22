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«Фейсбук» заблокировал сообщество госпропагандистов

22.05.2021 17:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сообщество «Будзьма! Общество честных людей» сотрудников «Советской Белоруссии» Романа Рудя и Дмитрия Крята, которые многократно оскорбляли протестующих и журналистов негосударственных медиа.

«Фейсбук» заблокировал сообщество госпропагандистов

Это была основная площадка для коммуникации белорусских госпропагандистов, в группе было около 2500 участников и множество постов, информирует «Наша нива».

Причиной блокировки стало постоянное использование языка ненависти.

Во вновь созданной группе пока менее ста пользователей.

 
 
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Сообщество «Будзьма! Общество честных людей» сотрудников «Советской Белоруссии» Романа Рудя и Дмитрия Крята, которые многократно оскорбляли протестующих и...
 
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