«Фейсбук» заблокировал сообщество госпропагандистов

Сообщество «Будзьма! Общество честных людей» сотрудников «Советской Белоруссии» Романа Рудя и Дмитрия Крята, которые многократно оскорбляли протестующих и журналистов негосударственных медиа.





Это была основная площадка для коммуникации белорусских госпропагандистов, в группе было около 2500 участников и множество постов, информирует «Наша нива» .

Причиной блокировки стало постоянное использование языка ненависти.

Во вновь созданной группе пока менее ста пользователей.