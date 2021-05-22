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«Фейсбук» заблокировал сообщество госпропагандистов
Источник материала: Навiны
Сообщество «Будзьма! Общество честных людей» сотрудников «Советской Белоруссии» Романа Рудя и Дмитрия Крята, которые многократно оскорбляли протестующих и журналистов негосударственных медиа.
Это была основная площадка для коммуникации белорусских госпропагандистов, в группе было около 2500 участников и множество постов, информирует
Причиной блокировки стало постоянное использование языка ненависти.
Во вновь созданной группе пока менее ста пользователей.
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Сообщество «Будзьма! Общество честных людей» сотрудников «Советской Белоруссии» Романа Рудя и Дмитрия Крята, которые многократно оскорбляли протестующих и...
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