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Начальник ИВС в день смерти не вышел на работу из-за “проблем со здоровьем"
Источник материала: Партизан
Начальник полоцкого изолятора в день смерти не вышел на работу, сославшись на проблемы со здоровьем.
ИВС / Еврорадио
Как
Как сообщалось ранее, по предварительной информации это был суицид.
О погибшем известно, что он пробыл в должности очень недолго. А до перевода на работу в Полоцкий РОВД служил во внутренних войсках.
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Начальник полоцкого изолятора в день смерти не вышел на работу, сославшись на проблемы со здоровьем.
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