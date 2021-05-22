ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Начальник ИВС в день смерти не вышел на работу из-за “проблем со здоровьем"

22.05.2021 18:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Начальник полоцкого изолятора в день смерти не вышел на работу, сославшись на проблемы со здоровьем.


ИВС / Еврорадио

Как сообщает “БЕЛТА”, тело 36-летнего милиционера 21 мая обнаружили родные, которые приехали домой после того, как он перестал выходить на связь, передает Еврорадио.

Как сообщалось ранее, по предварительной информации это был суицид.

О погибшем известно, что он пробыл в должности очень недолго. А до перевода на работу в Полоцкий РОВД служил во внутренних войсках.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник полоцкого изолятора в день смерти не вышел на работу, сославшись на проблемы со здоровьем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіраўнікі кампаній, якія вырабляюць вакцыну супраць Covid-19, сталі даляравымі мільярдэрамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by