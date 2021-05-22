Хакеры похитили данные 4,5 миллионов клиентов авиаперевозчика Air India

Источник материала: Onliner

Air India потерпела серьезную утечку данных, от которой пострадали почти 4,5 миллиона человек по всему миру. Утечка информации включила личные данные людей, такие как имя, дата рождения, контакты, данные паспорта, билета и кредитной карты, сообщает India Today.

Компания сообщила, что уже приняла меры для обеспечения безопасности данных. Инцидент расследуется, привлечены сторонние специалисты, эмитенты кредитных карт уведомлены о произошедшем. Авиакомпания также порекомендовала клиентам сменить пароли везде, где возможно, чтобы обеспечить безопасность персональной информации.

Массовая утечка данных была вызвана кибератакой на поставщика системы обслуживания пассажиров Air India, SITA. Информация была собрана в период с 26 августа 2011 года по 20 февраля 2021 года.