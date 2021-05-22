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Видео: пьяный «бесправник» на «Жигулях» скрывался от погони ГАИ. Его остановил двухметровый забор (видео)

22.05.2021 18:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

События происходили после полуночи 21 мая в городе Могилеве. Проигнорировав требование инспекторов об остановке транспортного средства, водитель «Жигулей» продолжил движение и попытался скрыться от ответственности, сообщает ГАИ. Позже оказалось, что у мужчины не было прав, но были 1,4 промилле алкоголя.

Началось преследование, и в итоге беглец был задержан. Не помогли ему и спортивные навыки, которые он проявил, убегая от инспекторов.

«Нарушителем оказался 21-летний могилевчанин, не имеющий права управления транспортным средством. Его физическое состояние было очевидным: „бесправник“ находился в состоянии алкогольного опьянения, что и подтвердило медицинское освидетельствование. Прибор „Алкотест“ показал 1,4 промилле», — говорится в сообщении ГАИ.

В отношении правонарушителя составлено три протокола, а «Жигули» отправлен на штрафстоянку.

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Видео: пьяный «бесправник» на «Жигулях» скрывался от погони ГАИ. Его остановил двухметровый забор (видео)

 
Теги: Могилев
 
 
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События происходили после полуночи 21 мая в городе Могилеве. Проигнорировав требование инспекторов об остановке транспортного средства, водитель «Жигулей»...
 
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