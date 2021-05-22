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Видео: пьяный «бесправник» на «Жигулях» скрывался от погони ГАИ. Его остановил двухметровый забор (видео)
Источник материала: Onliner
События происходили после полуночи 21 мая в городе Могилеве. Проигнорировав требование инспекторов об остановке транспортного средства, водитель «Жигулей» продолжил движение и попытался скрыться от ответственности,
Началось преследование, и в итоге беглец был задержан. Не помогли ему и спортивные навыки, которые он проявил, убегая от инспекторов.
«Нарушителем оказался 21-летний могилевчанин, не имеющий права управления транспортным средством. Его физическое состояние было очевидным: „бесправник“ находился в состоянии алкогольного опьянения, что и подтвердило медицинское освидетельствование. Прибор „Алкотест“ показал 1,4 промилле», — говорится в сообщении ГАИ.
В отношении правонарушителя составлено три протокола, а «Жигули» отправлен на штрафстоянку.
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