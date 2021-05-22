Видеофакт. Киевские нацгвардейцы жестоко задержали белорусского активиста Петра Маркелова

Петр Маркелов пытался перебросить навоз на территорию белорусского посольства в Киева, что вызвало жестокую реакцию со стороны нацгвардейцев.





Маркелова с криками скрутили и повалили на землю. Тот пытался объяснить свои действия, сказал о десятках тысяч задержанных в Беларуси протестующих, о гибели активиста Витольда Ашурка , но что полиейский отвечал «Да, хорошо», передает Svavoda.org .