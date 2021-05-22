ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Видеофакт. Киевские нацгвардейцы жестоко задержали белорусского активиста Петра Маркелова

22.05.2021 18:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Петр Маркелов пытался перебросить навоз на территорию белорусского посольства в Киева, что вызвало жестокую реакцию со стороны нацгвардейцев.

Видеофакт. Киевские нацгвардейцы жестоко задержали белорусского активиста Петра Маркелова

Маркелова с криками скрутили и повалили на землю. Тот пытался объяснить свои действия, сказал о десятках тысяч задержанных в Беларуси протестующих, о гибели активиста Витольда Ашурка, но что полиейский отвечал «Да, хорошо», передает Svavoda.org.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Петр Маркелов пытался перебросить навоз на территорию белорусского посольства в Киева, что вызвало эмоциональную реакцию со стороны нацгвардейцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хакеры похитили данные 4,5 миллионов клиентов авиаперевозчика Air India
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by