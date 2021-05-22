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Видеофакт. Киевские нацгвардейцы жестоко задержали белорусского активиста Петра Маркелова
Источник материала: Навiны
Петр Маркелов пытался перебросить навоз на территорию белорусского посольства в Киева, что вызвало жестокую реакцию со стороны нацгвардейцев.
Маркелова с криками скрутили и повалили на землю. Тот пытался объяснить свои действия, сказал о десятках тысяч задержанных в Беларуси протестующих, о гибели активиста
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Петр Маркелов пытался перебросить навоз на территорию белорусского посольства в Киева, что вызвало эмоциональную реакцию со стороны нацгвардейцев.
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