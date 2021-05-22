Белковский: «Сахаров знал, что все потеряет по советскую сторону своей биографии»

Источник материала: Салiдарнасць

Политтехнолог – к 100-летию легендарного академика-правозащитника.

— Андрей Сахаров, получив в советской системе всё и сделав для нее очень много, он, именно движимый покаянием, в том числе покаянием за интеллектуальную гордыню, встал на путь борьбы за права человека, — рассуждает Станислав Белковский на Эхе Москвы . — Которая не сулила ему ничего сверхъестественно хорошего в современном понимании.

Потому что тогда не было славы в нынешней форме. Сейчас, когда существует интернет, когда есть глобальные коммуникации, ты можешь набрать свои жалкие 100 млн. просмотров за 3 дня, и тебя узнает весь мир. Сахаров не мог набрать 100 млн. просмотров — их негде было набирать.

Успех или неудача его миссии были совершенно не предопределены с прагматической точки зрения. Он не знал, чем дело кончится. Он знал только, что он всё потеряет по советскую сторону своей биографии — всё накопленное и созданное. А что он в корыстным смысле слова приобретет, он не мог знать.

Его миссия была в этом смысле совершенно бескорыстная.