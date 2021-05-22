







В Гомеле закрывается магазин одежды и сувениров в белорусском стиле «МРОЯ»

поясняет владелец магазина Денис «Сильным новостям». — Покупателей стало очень мало, начиная с января магазин работает «в минус». — Причина на самом деле чисто экономическая, —владелец магазина Денис «Сильным новостям». — Покупателей стало очень мало, начиная с января магазин работает «в минус».





Он также рассказал, что запасы денег, чтобы оплачивать все расходы на содержание магазина, истощились.





С последним официальным днем работы при этом в компании еще не определились: «Или 30 мая, или 10 июня».





И все же «МРОЯ» не исчезнет совсем. В компании планируют оставить его интернет-версию, полностью перейти на онлайн-площадку.





— Всё-таки расходов на онлайн-версию магазина гораздо меньше, — говорит Денис.





Владелец магазина освобождает арендованное помещение, а вместе с тем получает большое количество свободного времени. В связи с чем займется поиском работы. Сам он из Речицы, но, говорит, не против остаться работать и в Гомеле.