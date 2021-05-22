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В Гомеле закрывается магазин одежды и сувениров в белорусском стиле «МРОЯ»

22.05.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Магазин одежды и сувениров в белорусском стиле «МРОЯ» в Гомеле сообщил о скором закрытии. В компании рассказали, почему вынуждены захлопнуть двери, при этом говорят, что не всё так грустно.



В Гомеле закрывается магазин одежды и сувениров в белорусском стиле «МРОЯ»
— Причина на самом деле чисто экономическая, — поясняет владелец магазина Денис «Сильным новостям». — Покупателей стало очень мало, начиная с января магазин работает «в минус».

Он также рассказал, что запасы денег, чтобы оплачивать все расходы на содержание магазина, истощились.

С последним официальным днем работы при этом в компании еще не определились: «Или 30 мая, или 10 июня».

И все же «МРОЯ» не исчезнет совсем. В компании планируют оставить его интернет-версию, полностью перейти на онлайн-площадку.

— Всё-таки расходов на онлайн-версию магазина гораздо меньше, — говорит Денис.

Владелец магазина освобождает арендованное помещение, а вместе с тем получает большое количество свободного времени. В связи с чем займется поиском работы. Сам он из Речицы, но, говорит, не против остаться работать и в Гомеле.
 
Теги: Гомель
 
 
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Магазин одежды и сувениров в белорусском стиле «МРОЯ» в Гомеле сообщил о скором закрытии. В компании рассказали, почему вынуждены захлопнуть двери, при этом...
 
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