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Работник рыбхоза в Столинском районе похитил 480 килограмм карпа

22.05.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Столинском районе, как сообщили в Следственном комитете, работник рыбного хозяйства вместе со знакомым похитил 480 кг карпа с предприятия.



Сотрудники ГАИ остановили грузовой автомобиль с 2-мя емкостями живой речной рыбы. Документы, подтверждающие ее приобретение, у водителя отсутствовали. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что, являясь работником рыбхоза, 60-летний житель района, совместно с 47-летним знакомым похитили более 480 кг карпа. Оба мужчины были задержаны. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, пише newsbel.by.
 
 
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В Столинском районе, как сообщили в Следственном комитете, работник рыбного хозяйства вместе со знакомым похитил 480 кг карпа с предприятия.
 
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