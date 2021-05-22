ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не верю! Динозавры — это птицы, они крякали и были умными

22.05.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Не верю! Динозавры — это птицы, они крякали и были умными
О главных мифах и научных спорах современности, связанных с динозаврами, рассказал палеонтолог, популяризатор науки, научный сотрудник Дарвиновского музея Ярослав Попов.

0:38 Действительно ли нефть состоит из трупов динозавров. Какие есть теории, и о чем спорят ученые.

8:02 "Морские динозавры и летающие динозавры — это заблуждение". Лох-несское чудовище, если оно существует, — это, скорее, черепаха, а не динозавр.

10:56 "Сложно поставить точку, где заканчивается динозавр и начинается птица": динозавры — это не ящеры, а курица и динозавр — родственники?

16:05 Как звучали динозавры. В фильмах показывают, что они громко ревели, но могли ли они крякать.

19:43 Научная фальсификация про археораптора: как всех обманули, выдав кости нескольких существ за одного динозавра.

24:17 Мифы из фильма "Парк Юрского периода": велоцирапторы не охотились стаями, а Ти-рекс медленный и точно не смог бы догнать машину.

29:22 Динозавры не были тупыми.

35:06 Динозавры жили не в Юрском периоде. Ти-рекс не хищник, а падальщик.

40:42 Зачем Ти-рексу маленькие лапки?

42:48 Как погибли динозавры, точно ли в этом виноват астероид.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Динозавры — это не ящерицы, а птицы. Ти-рекс был падальщиком, летающих и морских динозавров не существовало, а Лох-несское чудовище ближе к черепахе. Действительно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол США Фишер: Ашурок умер в борьбе за свободу и светлое будущее Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by