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Не верю! Динозавры — это птицы, они крякали и были умными
22.05.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
0:38 Действительно ли нефть состоит из трупов динозавров. Какие есть теории, и о чем спорят ученые.
8:02 "Морские динозавры и летающие динозавры — это заблуждение". Лох-несское чудовище, если оно существует, — это, скорее, черепаха, а не динозавр.
10:56 "Сложно поставить точку, где заканчивается динозавр и начинается птица": динозавры — это не ящеры, а курица и динозавр — родственники?
16:05 Как звучали динозавры. В фильмах показывают, что они громко ревели, но могли ли они крякать.
19:43 Научная фальсификация про археораптора: как всех обманули, выдав кости нескольких существ за одного динозавра.
24:17 Мифы из фильма "Парк Юрского периода": велоцирапторы не охотились стаями, а Ти-рекс медленный и точно не смог бы догнать машину.
29:22 Динозавры не были тупыми.
35:06 Динозавры жили не в Юрском периоде. Ти-рекс не хищник, а падальщик.
40:42 Зачем Ти-рексу маленькие лапки?
42:48 Как погибли динозавры, точно ли в этом виноват астероид.
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Динозавры — это не ящерицы, а птицы. Ти-рекс был падальщиком, летающих и морских динозавров не существовало, а Лох-несское чудовище ближе к черепахе. Действительно...
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