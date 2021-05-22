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Быстро гнал или помешала легковушка? Крутой занос BMW на перекрестке попал на видео (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера в Гродно произошла странная ситуация. Автомобиль выезжал с парковки «Золотого теленка» на улицу Врублевского и начал перестраиваться сразу в дальнюю полосу для поворота налево. Сзади ехал водитель на BMW и этого явно не ожидал. Он не успел вовремя остановиться и попытался объехать неожиданно появившуюся легковушку. Водитель BMW выкручивает руль вправо и попадает в занос,
BMW удалось объехать ту самую легковушку, но во время заноса он ударился в попутный Opel, который уже почти подъехал к перекрестку. Занос прекратился лишь на бульваре Ленинского Комсомола, когда BMW остановился.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
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