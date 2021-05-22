Быстро гнал или помешала легковушка? Крутой занос BMW на перекрестке попал на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера в Гродно произошла странная ситуация. Автомобиль выезжал с парковки «Золотого теленка» на улицу Врублевского и начал перестраиваться сразу в дальнюю полосу для поворота налево. Сзади ехал водитель на BMW и этого явно не ожидал. Он не успел вовремя остановиться и попытался объехать неожиданно появившуюся легковушку. Водитель BMW выкручивает руль вправо и попадает в занос, сообщает автомобильный портал autogrodno.by.

BMW удалось объехать ту самую легковушку, но во время заноса он ударился в попутный Opel, который уже почти подъехал к перекрестку. Занос прекратился лишь на бульваре Ленинского Комсомола, когда BMW остановился.

К счастью, в аварии никто не пострадал.