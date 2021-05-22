Профилактика преступлений: православная церковь и МВД Беларуси подписали соглашение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Профилактику наркопреступлений обсудили представители Белорусской православной церкви и МВД страны и подписали соглашение о сотрудничестве, передает «МИР 24».

За полтора года число молодых людей, задержанных за оборот наркотиков, увеличилось вдвое. И в Беларуси решили усилить работу по противодействию этой угрозе.

«Конечно, в соглашении предусмотрено то, что мы совместно будем работать по всем направлениям на профилактику наркоугрозы нашего населения. Будем помогать всем людям, но самое главное не допустить, чтобы наркотики шли в нашу страну», – отметил министр внутренних дел Иван Кубраков.

«Как только возникла эта проблема, она сразу же стала предметом обеспокоенности священнослужителей. Сейчас задача состоит в том, чтобы имеющийся опыт рассмотреть, обобщить, избрать лучшее и в соответствии с этим продолжать работу», – рассказал митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

Еще одна серьезная проблема – алкоголизм. Как отметил министр внутренних дел, около 80% преступлений совершаются под влиянием алкоголя. Представители церкви заявили, что и в этом вопросе готовы действовать сообща с МВД.