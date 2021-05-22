В Пружанах женщину посадили за оскорбление президента. У нее осталось 50 котов и 30 собак

Источник материала: Onliner

Вчера жительницу Пружан Людмилу осудили на год лишения свободы по ст. 368 УК (публичное оскорбление президента Республики Беларусь), ее задержали прямо в зале суда. Дома у женщины остались 50 котов и 30 собак, которых она собирала по району и выхаживала. Сейчас волонтеры и ветеринар ищут новых хозяев для животных.

Местный ветеринар Елена рассказала журналисту Onliner, что осужденная Людмила была склонна к накопительству бездомных животных.

— Я вам скажу как есть. Человек довольно скандальный и конфликтующий с разными организациями. Года три-четыре назад у нее было около десяти котов, потом она стала заниматься накопительством животных, всех котов держала в доме. Я не скажу, что она за ними не ухаживала: действительно кормила, объявляла сборы средств, когда сама не вытягивала содержание животных. Коты были сытыми, ничего не скажешь. Но в связи с тем, что она переругалась со всеми организациями, в том числе и с ветстанцией (я лично трижды отписывалась полгода по поводу ее жалоб), я сказала, что ее животных обслуживать не стану, — начинает Елена.



















По словам ветврача, Людмила стала подбирать животных на улицах и устроила у себя дома стихийную передержку, а позже ветврач объединила добровольцев для помощи животным в вайбер-чат. Волонтеры стали помогать Людмиле смотреть ее котов и собак: построили вольеры, чтобы животные находились в комфорте и на улице, помогали кормить и ухаживать за ними.

— Когда у нее накопилось 50 котов, они сделали летние вольеры-домики, очень хорошие, с сеточками. Буквально две недели назад животных там поселили. А месяца два назад появились вольеры и для собак, их у Людмилы скопилось 30. Половина из них — щеночки. Я говорила волонтерам, что мне сложно будет передавать животных в другие руки, потому что у Людмилы склонность к накопительству и она может просто не отдать котов и собак. Тех, кто попадал ко мне, мы пристраивали в течение недели или двух. Пусть на дачный участок или на предприятие, но находили животным руки. Не думаю, что животным лучше живется всем вместе в вольерах, — рассуждает ветврач.

Она говорит, что теперь, когда Людмилу осудили, специалист может без препятствий сделать животным прививки от бешенства и стерилизовать их. Раньше она не могла сделать этого даже с санкцией прокурора: хозяйка просто не пускала в дом и требовала бесплатного УЗИ для всех животных.





На сегодня всем котам и собакам дали глистогонные препараты, они провакцинированы от бешенства, чтобы их не могли усыпить. Часть котов уже стерилизованы, остальные ожидают операций. Все они приучены к лоткам и миролюбивы.









— Все собаки дружелюбны. Вчера я их вакцинировала и ни одна не огрызнулась. Да, есть зашуганные и те, кто смотрит с недоверием, но они не озлоблены. Там очень хорошие молоденькие песики, которых можно раздать хотя бы для охраны дворов бабушек. В основном собаки небольшие, четыре из них килограммов по 15, а остальные маленькие. Все очень пристраиваемые в плане характера, хорошие и сытые. Я не вижу, чтобы они были какими-то больными — нет, очень замечательные песики,— рассказывает Елена. Коты, говорит она, очень приличные, здоровые и с большего ласковые.

Теперь волонтеры и ветеринар ищут тех, кто готов забрать к себе понравившегося животного и помочь в непростой ситуации. Если вы готовы откликнуться, позвоните Елене по телефону +375 (29) 532 46 69 или напишите в Viber по номеру +375 (44) 513 76 03.