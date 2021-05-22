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Общая память: музей в Хатыни обновят по инициативе парламентариев Беларуси и России
22.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Парламентарии Беларуси и России призывают модернизировать музей в мемориальном комплексе «Хатынь». Для этого разработана программа Союзного государства, передает телеканал «МИР 24».
Мемориал в Хатыни стал символом сожженных нацистами деревень Беларуси. Комплекс ежегодно посещают десятки тысяч туристов. Сегодня там прошло заседание депутатов Парламентского собрания Союзного государства. Участники уверены: чтобы привлечь сюда больше молодежи, музей нужно сделать современным, интерактивным. В разработке проектов обновленных зданий участвовали студенты обеих стран. Комиссия выберет лучший.
Парламентарии возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
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В разработке проектов участвовали студенты обеих стран. Комиссия выберет лучший.
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