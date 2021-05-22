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Общая память: музей в Хатыни обновят по инициативе парламентариев Беларуси и России

22.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламентарии Беларуси и России призывают модернизировать музей в мемориальном комплексе «Хатынь». Для этого разработана программа Союзного государства, передает телеканал «МИР 24».

Мемориал в Хатыни стал символом сожженных нацистами деревень Беларуси. Комплекс ежегодно посещают десятки тысяч туристов. Сегодня там прошло заседание депутатов Парламентского собрания Союзного государства. Участники уверены: чтобы привлечь сюда больше молодежи, музей нужно сделать современным, интерактивным. В разработке проектов обновленных зданий участвовали студенты обеих стран. Комиссия выберет лучший.

«Это только первые попытки нашего депутатского корпуса совместно с сотрудниками музея обратить внимание министерств на то, что можно какие-то средства Союзного государства направить на обустройство нового музейного комплекса. Мы, Союзное государство, стараемся заниматься такими проектами. Мы неоднократно уже финансировали реконструкцию Брестской крепости. В том году два президента открывали Ржевский мемориал», – сказала председатель комиссии Парламентского собрания Союзного государства Елена Афанасьева.

Парламентарии возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.



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В разработке проектов участвовали студенты обеих стран. Комиссия выберет лучший.
 
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