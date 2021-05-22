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Безос и Арно одновременно заняли первое место в рейтинге богатейших людей мира

22.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Безос и Арно одновременно заняли первое место в рейтинге богатейших людей мира

Основатель Amazon Джефф Безос и владелец холдинга LVMH Бернар Арно вместе заняли первую строчку рейтинга Forbes Real-Time, разделив таким образом титул самого богатого человека мира.

Произошло это за счет того, что состояние 72-летнего владельца Louis Vuitton увеличилось на $802 млн, в то время как состояние Безоса, напротив, сократилось на $2,3 млрд после падения стоимости акция Amazon на 1%.

При этом позже Безосу все же удалось вернуть безоговорочное лидерство. В настоящий момент его состояние оценивается в $186 млрд, в то время как состояние Арно оценивается в $185,6 млрд.

Для Бернара Арно это не первый раз, когда он признается самым богатым человеком мира. Ранее он уже занимал первую строчку рейтинга Forbes в декабре 2019 года.

Фото: Freepik

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Основатель Amazon Джефф Безос и владелец холдинга LVMH Бернар Арно вместе заняли первую строчку рейтинга Forbes Real-Time, разделив таким образом титул самого богатого...
 
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