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Безос и Арно одновременно заняли первое место в рейтинге богатейших людей мира
Источник материала: ОНТ
Основатель Amazon Джефф Безос и владелец холдинга LVMH Бернар Арно вместе заняли первую строчку
Произошло это за счет того, что состояние 72-летнего владельца Louis Vuitton увеличилось на $802 млн, в то время как состояние Безоса, напротив, сократилось на $2,3 млрд после падения стоимости акция Amazon на 1%.
При этом позже Безосу все же удалось вернуть безоговорочное лидерство. В настоящий момент его состояние оценивается в $186 млрд, в то время как состояние Арно оценивается в $185,6 млрд.
Для Бернара Арно это не первый раз, когда он признается самым богатым человеком мира. Ранее он уже занимал первую строчку рейтинга Forbes в декабре 2019 года.
Фото: Freepik
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Основатель Amazon Джефф Безос и владелец холдинга LVMH Бернар Арно вместе заняли первую строчку рейтинга Forbes Real-Time, разделив таким образом титул самого богатого...
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