«Цмоки-Минск» обыграл «Борисфен» в финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по баскетболу «Цмоки-Минск» вышли вперед в финальной серии. Сегодня столичный клуб в третьем матче обыграл «Борисфен».

Матч в Могилёве завершился победой «Цмоков» со счетом 86:74. Крис Клайберн в составе победителей набрал 19 очков и стал самым результативным игроком на площадке. Следующий поединок, который пройдет, завтра может стать решающим в серии. От очередного чемпионства «Цмоков» отделяет всего одна победа.

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