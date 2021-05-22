|
«Цмоки-Минск» обыграл «Борисфен» в финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по баскетболу «Цмоки-Минск» вышли вперед в финальной серии. Сегодня столичный клуб в третьем матче обыграл «Борисфен».
Матч в Могилёве завершился победой «Цмоков» со счетом 86:74. Крис Клайберн в составе победителей набрал 19 очков и стал самым результативным игроком на площадке. Следующий поединок, который пройдет, завтра может стать решающим в серии. От очередного чемпионства «Цмоков» отделяет всего одна победа.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате Беларуси по баскетболу «Цмоки-Минск» вышли вперед в финальной серии. Сегодня столичный клуб в третьем матче обыграл «Борисфен». Матч в Могилёве...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)