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Минздрав: состояние Ромы Когодовского остается стабильно тяжелым

22.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав: состояние Ромы Когодовского остается стабильно тяжелым

Состояние здоровья Ромы Когодовского всю последнюю неделю оставалось стабильно тяжелым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Мальчик продолжает курс лечения в Республиканском ожоговом центре, однако его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое – мальчик подключен к аппарату ИВЛ в реанимационном отделении центра.

На протяжении всей последней недели продолжались операции, в ходе которых врачи удаляли обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии. При этом в данный момент парень уже находится в сознании, он реагирует на речь, слушает как мама читает ему книги, а также иногда смотрит мультфильмы.

Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского района загорелся дом, в котором в этот момент находились двое детей. Старший – 12-летний Роман Когодовский – на своих руках вынес двухгодовалого брата Ивана из горящего здания. При этом он получил многочисленные ожоги и порезы от разбитого стекла. 29 апреля Роман был доставлен в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.

Фото: пресс-служба Минздрава 

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Теги: Минск
 
 
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Состояние здоровья Ромы Когодовского всю последнюю неделю оставалось стабильно тяжелым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Мальчик...
 
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