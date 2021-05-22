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Заканчивается отбор претенденток на конкурс «Мисс Беларусь»

22.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заканчивается отбор претенденток на конкурс «Мисс Беларусь»

22 мая в Минске – заключительный день отбора «Мисс Беларусь». Потому волнуются все, для девушек это последний шанс заявить о себе. Мнение жюри – претенденток на корону достаточно. Важно не упустить ту самую. 


Мест в финале не так много, как хотелось бы. В этом году на конкурс «Мисс Беларусь» идет добор участниц. В 2020 команда ОНТ исколесила всю республику, отобрала полуфиналисток. Но из-за эпидситуации конкурс пришлось перенести. А вот статус за девушками сохранился. Правда, в 2021-м уже и конкуренция подросла. Им тоже зеленый свет. За четыре дня отбора заявки подали около трехсот новых красавиц.

В этом году среди участниц много учителей, музыкантов, медиков, металлургов, студенток академии МВД, маркетологов, инженеров. Пусть и не все подходят под международные стандарты красоты. Жюри уверяют, шансы пройти дальше есть всегда. 

Кто еще не добежал на кастинг – время до пяти. После у жюри работы станет на порядок больше: предстоит выбрать 100 полуфиналисток. А затем – 25. Кто она – Мисс Беларусь – мы узнаем в сентябре.

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Теги: Минск
 
 
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22 мая в Минске – заключительный день отбора «Мисс Беларусь». Потому волнуются все, для девушек это последний шанс заявить о себе. Мнение жюри – претенденток на...
 
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