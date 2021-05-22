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Безопасность – превыше всего. Семейный праздник прошел в Минском дворце детей и молодежи

22.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Безопасность – превыше всего. Семейный праздник прошел в Минском дворце детей и молодежи

За безопасность – вместе. Правила дорожного движения вспоминали сегодня в столице. На площадке Минского дворца детей и Молодежи прошел семейный праздник. 


Викторины, тематические квесты и выставка техники – хорошая возможность в игровой форме изучить ПДД, а после – закрепить эти знания на практике. Для зрителей подготовили шоу эвакуаторов и внедорожников. О правилах поведения в экстремальных ситуациях – рассказали сотрудники МЧС. Было задействовано сразу несколько локаций, чтобы максимально погрузиться в аварийную ситуацию. По традиции, самым активным и любознательным – подарки от столичной милиции, и возможность побороться за главный приз – новенький велосипед. 

Приятный бонус и для взрослых, они на месте смогли сдать практический экзамен на категорию А1 (управление мотоциклом), без посещения ГАИ. 

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За безопасность – вместе. Правила дорожного движения вспоминали сегодня в столице. На площадке Минского дворца детей и Молодежи прошел семейный праздник.  ...
 
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