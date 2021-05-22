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Праздничный вечер в честь столетия БГУ прошел в Минске
Источник материала: ОНТ
«Духовная» музыка. Праздничный вечер, в котором участвовали исполнители студенческих и церковных хоров (причём католических и православных), прошёл в Белгосуниверситете.
БГУ отмечает столетие со дня образования и запланировал столько же торжественных событий. В этот раз в Минск приехали почти двести артистов из семи хоров – Бреста, Гомеля и Витебска. Совместный молебен – как символ уважения университета институту церкви и поддержки всего правильного, чему учит христианство.
К своему дню рождения университет планирует запустить второй космический спутник, а также создать собственный междисциплинарный центр. Сегодня БГУ занимает высокие позиции среди 30 тысяч учреждений высшего образования в мире и находится в рейтингах 12 университетских агентств.
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«Духовная» музыка. Праздничный вечер, в котором участвовали исполнители студенческих и церковных хоров (причём католических и православных), прошёл в...
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