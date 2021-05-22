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Праздничный вечер в честь столетия БГУ прошел в Минске

22.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Праздничный вечер в честь столетия БГУ прошел в Минске

«Духовная» музыка. Праздничный вечер, в котором участвовали исполнители студенческих и церковных хоров (причём католических и православных), прошёл в Белгосуниверситете. 


БГУ отмечает столетие со дня образования и запланировал столько же торжественных событий. В этот раз в Минск приехали почти двести артистов из семи хоров – Бреста, Гомеля и Витебска. Совместный молебен – как символ уважения университета институту церкви и поддержки всего правильного, чему учит христианство.

К своему дню рождения университет планирует запустить второй космический спутник, а также создать собственный междисциплинарный центр. Сегодня БГУ занимает высокие позиции среди 30 тысяч учреждений высшего образования в мире и находится в рейтингах 12 университетских агентств.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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«Духовная» музыка. Праздничный вечер, в котором участвовали исполнители студенческих и церковных хоров (причём католических и православных), прошёл в...
 
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