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Сергей Хлопотное Дельце вышел из Жодино после 30 суток ареста (видео)

22.05.2021 21:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Сергей Миронов (известный как Хлопотное Дельце) вышел из жодинского ИВС после 30 суток административного ареста. Парня вместе с мамой задержали 22 апреля на районном марше в Малиновке, обоим присудили по 30 суток. Сегодня Сергей и его мама вышли на свободу.

Напомним, на задержанных завели по два протокола (статьи 24.23 и 24.3 КоАП) и развезли по разным РУВД: Светлану Чепурко доставили в Октябрьское, а Сергея Миронова — во Фрунзенское. Сергей был задержан на проспекте Любимова, 35. На суде он заявил, что в дворовом марше принимали участие 50—100 человек. Судья Дмитрий Лукашевич признал Миронова виновным и арестовал на 30 суток. Позже такой же срок судья Елена Живица назначила и матери Хлопотного Дельца.

Сергея и его маму встретили друзья и родные. Один из важных вопросов в этой ситуации — с кем остался пес Феликсик. Об этом мы спросили у Сергея, но он пока не знает. Надеется, что кто-то на это время взял собаку к себе. Миронов рассказывает, что не болеет, условия описывает как нормальные — можно сидеть. Книг он за этот месяц не читал, потому что их в камере ИВС не было. Первое его желание — пойти в душ.

(будет дополнено)

Сергей Миронов стал широко известен в октябре прошлого года, запустив в народ термин «хлопотное дельце». В массы ушли картинки, принты на майки и кружки, прочий мерч. Целая пачка изречений из короткой речи Сергея стали крылатыми, их используют к месту и не к месту даже чиновники. Говорят, некоторые бросили курить и стали бегать. Авторы видео — МВД.

 
 
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Сегодня Сергей Миронов (известный как Хлопотное Дельце) вышел из жодинского ИВС после 30 суток административного ареста. Парня вместе с мамой задержали 22 апреля на...
 
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