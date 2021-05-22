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Ток-шоу «Пока свободны». «Страшные последствия разгрома TUT.by и план Лукашенко»

22.05.2021 21:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ток-шоу «Пока свободны» на этот раз гостит в офисе Белорусской ассоциации журналистов.

Ток-шоу «Пока свободны». «Страшные последствия разгрома TUT.by и план Лукашенко»

Главные новости уходящей недели журналист Алесь Залевский обсуждает с аналитиком Артемом Шрайбманом и заместитель председателя БАЖ Борисом Горецким.

В центре внимания, безусловно, атака на TUT.by. Почему сейчас и что дальше? Также темами программы стали:

конституционный референдум — почему власти не хотят политизировать этот процесс?

очередная поездка Лукашенко в Путина — чего хочет Россия?

Смотрим и подписываемся!

 

 

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Ток-шоу «Пока свободны» на этот раз гостит в офисе Белорусской ассоциации журналистов.
 
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