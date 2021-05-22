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Артемий Троицкий: «Чтобы свет в стране не погас окончательно»

22.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский журналист призвал соотечественников подписать петицию в защиту опальных музыкантов в России. Его слова тронут и белорусов.

Артемий Троицкий: «Чтобы свет в стране не погас окончательно»

— Равнодушие и трусость это плохо, а солидарность — это прекрасно, — сказал Артемий Троицкий в видеообращении, цитирует его Новая газета. — Я бы очень хотел, чтобы требование к властям прекратить преследования инакомыслящих музыкантов, подписало как можно больше музыкантов, известных музыкантов, да и вообще публичных людей, даже если их политические взгляды не совпадают со взглядами Нойза MC, Васи Обломова или группы «Порнофильмы».

Логика любого репрессивного государства такова: сначала приходят за особо буйными, потом за менее буйными, а потом приходят за всеми. Мы это видели все в начале 1980-х годов в СССР. Когда преследовали не только «Машину Времени», «Воскресенье» или группу «Аквариум», но и абсолютно безобидную группу «Браво», которая пела песню исключительно про кошек, желтые ботинки и так далее. И придраться можно было разве что к строчке: «Свет в городе давным-давно погас…»

Чтоб свет в нашей стране не погас окончательно, надо что-то делать. Ответом на репрессии властей может быть только полное и всеобъемлющее сопротивление этим гонениям.

 
 
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Российский журналист призвал соотечественников подписать петицию в защиту опальных музыкантов в России. Его слова тронут и белорусов.
 
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