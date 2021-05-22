«Выделялся даже в блестящей команде». Умер литовский дипломат Эдминас Багдонас, который был на Площади-2010

Источник материала: Салiдарнасць

На 57-м году жизни скончался посол Литвы в ОАЭ Эдминас Багдонас. Дипломат был ранее литовским послом в Беларуси (в 2007–2011 годах).





Как отмечает TUT.BY , на этот период пришлось потепление не только в белорусско-литовских отношениях (Лукашенко был с визитом в Вильнюсе, а Даля Грибаускайте — в Минске), но и в целом в отношениях Беларуси и ЕС.

К слову, Багдонас был на площади Независимости 19 декабря 2010 года, где проходила акция протеста против результатов президентских выборов.

Экс-кандидат в президенты 2010 Владимир Некляев пишет трогательные строки:

«Дзве балючыя весткі ў адзін дзень.

У шклоўскай калоніі перастала біцца сэрца змагара за вольную Беларусь , палітвязня Вітольда Ашурка. Да зняволення (як сцвярджае жонка Вітольда) сэрца ягонае было абсалютна здаровае...

А ў Вільні памёр Эдмінас Багдонас.

У 2010 годзе ён быў паслом Літвы ў Беларусі. У той час у Мінску была бліскучая каманда еўрапейскіх дыпламатаў (згадаем хоць бы шведа Стэфана Эрыксана), але Багдонас вылучаўся нават у бліскучай камандзе. 19 снежня ён выйшаў разам з беларусамі на Плошчу, на ёй засталася ягоная кроў...

Новая Беларусь не забудзе цябе, Вітольд, не забудзе цябе, Эдмінас...»