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«Выделялся даже в блестящей команде». Умер литовский дипломат Эдминас Багдонас, который был на Площади-2010
22.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На 57-м году жизни скончался посол Литвы в ОАЭ Эдминас Багдонас. Дипломат был ранее литовским послом в Беларуси (в 2007–2011 годах).
Как отмечает
К слову, Багдонас был на площади Независимости 19 декабря 2010 года, где проходила акция протеста против результатов президентских выборов.
Экс-кандидат в президенты 2010 Владимир Некляев
«Дзве балючыя весткі ў адзін дзень.
У шклоўскай калоніі
А ў Вільні памёр Эдмінас Багдонас.
У 2010 годзе ён быў паслом Літвы ў Беларусі. У той час у Мінску была бліскучая каманда еўрапейскіх дыпламатаў (згадаем хоць бы шведа Стэфана Эрыксана), але Багдонас вылучаўся нават у бліскучай камандзе. 19 снежня ён выйшаў разам з беларусамі на Плошчу, на ёй засталася ягоная кроў...
Новая Беларусь не забудзе цябе, Вітольд, не забудзе цябе, Эдмінас...»
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«Выделялся даже в блестящей команде». Умер литовский дипломат Эдминас Багдонас, который был на Площади-2010
На 57-м году жизни скончался посол Литвы в ОАЭ Эдминас Багдонас. Дипломат был ранее литовским послом в Беларуси (в 2007–2011 годах).
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