Партия БНФ требует расследовать обстоятельств смерти Витольда Ашурка

Партия БНФ требует проверки условий содержания в исправительной колонии № 17 и расследования обстоятельств смерти политзаключенного , члена сейма партии Витольда Ашурка, говорится в заявлении партии.



Витольд Ашурок. Фото mff.by

С этой целью Партия БНФ обращается в структуры МВД, прокуратуру, а также призывает привлечь к расследованию белорусскую общественность (в том числе правозащитные организации и общественные наблюдательные комиссии при органах юстиции) с приглашением международных экспертов из состава недавно назначенной миссии Управления верховного комиссара ООН по правам человека по установлению фактов нарушения прав человека.

В заявлении подчеркивается, что государственные органы и их должностные лица несут прямую ответственность за состояние здоровья осужденных.

Как отмечается в документе, согласно закону «О здравоохранении», лицам, лишенным свободы, гарантируется оказание необходимой медицинской помощи. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, заключенные имеют право на здравоохранение, а администрация исправительных учреждений несет ответственность за соблюдение в исправительных учреждениях санитарно-эпидемиологических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных. Согласно статье 161 Уголовного кодекса, неоказание медицинской помощи больному лицу без уважительных причин медицинским работником либо иным лицом, обязанным ее оказывать, является уголовным преступлением.

«Несмотря на однозначные требования международных и национальных стандартов, сообщения и жалобы на отсутствие доступа к качественной и своевременной медицинской помощи систематически поступают от лиц, находящихся в местах несвободы (исправительные колонии, СИЗО и ИВС). В том числе сообщается об умышленном создании невыносимых условий, жестоком и унижающем человеческое достоинство обращении с заключенными и арестованными в административном порядке, что несовместимо с принципами гуманности и взятыми на себя Республикой Беларусь обязательствами согласно международным стандартам», — подчеркивается в заявлении.

Партия БНФ требует от департамента исполнения наказаний МВД и других уполномоченных органов внутренних дел: проведения расследования обстоятельств смерти осужденного Витольда Ашурка с предоставлением общественности исчерпывающей информации о причинах и обстоятельствах смерти, а его близким родственникам — информации о результатах медицинской экспертизы о причине смерти заключенного и результатов патолого-анатомического исследования.

От прокуратуры Партия БНФ требует проведения проверки всех обстоятельств смерти Витольда Ашурка на предмет факторов, которые могли преднамеренно, непреднамеренно или косвенно повлечь смерть заключенного (включая созданные в исправительном учреждении условия содержания), а в случае связи смерти с виновными действиями (бездействием) должностных лиц или иных людей — возбуждения уголовного дела и проведения полного расследования с привлечением виновных к ответственности и с информированием близких родственников как потерпевших по данному делу.

50-летний гродненский областной координатор движения «За Свободу», член Партии БНФ Витольд Ашурок отбывал наказание в исправительной колонии № 17 в Шклове. О его смерти родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца, проводится проверка. Родные и друзья Ашурка не получали от него писем с конца апреля.

18 января суд Лидского района (Гродненская область) признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.