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Лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович отпущен на свободу
Источник материала: Навiны
Задержанный лидер не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Денис Урбанович отпущен на свободу, сообщил телеграм-канал организации.
По предварительной информации, его возили на допрос в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.
Последний раз Урбановича задерживали перед Днем Воли 25 марта. Лидер «МФ» отбыл 15-суточный арест, напоминает БелаПАН.
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