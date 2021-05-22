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Лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович отпущен на свободу

22.05.2021 22:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанный лидер не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Денис Урбанович отпущен на свободу, сообщил телеграм-канал организации.

Лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович отпущен на свободу

По предварительной информации, его возили на допрос в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

Последний раз Урбановича задерживали перед Днем Воли 25 марта. Лидер «МФ» отбыл 15-суточный арест, напоминает БелаПАН.

 

 

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Задержанный лидер не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Денис Урбанович отпущен на свободу, сообщил телеграм-канал организации.
 
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