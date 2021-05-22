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БНФ призывает расследовать обстоятельства смерти Витольда Ашурка
Источник материала: Onliner
Сегодня на сайте партии БНФ появился текст
«Партия требует проверить условия содержания в исправительной колонии №17 и расследовать обстоятельства смерти членов ее руководящего органа. С этой целью партия обращается в Министерство внутренних дел, прокуратуру и призывает к участию белорусскую общественность (в том числе правозащитные организации и общественные надзорные комиссии при органах юстиции) с приглашением международных экспертов из состава недавно назначенной Миссии Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека по установлению фактов, что основано резолюцией 46/20 Совета ООН по правам человека. В заявлении подчеркивается, что государственные органы и их должностные лица несут прямую ответственность за здоровье осужденных», — говорится на сайте БНФ. Полный текст обращения можно прочитать
В своем заявлении партия ссылается на Международный пакт о гражданских и политических делах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Минимальные стандарты ООН по обращению с заключенными, белорусский закон «О здравоохранении», Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы.
Партия БНФ требует от ДИН МВД и других уполномоченных органов внутренних дел провести расследование смерти осужденного Витольда Ашурка, предоставить общественности исчерпывающую информацию о причинах и обстоятельствах смерти Витольда, его близким родственникам — информацию о результатах медэкспертизы касательно причины смерти и результатов патологоанатомического исследования.
Требования к Генпрокуратуре — расследовать все обстоятельства смерти Витольда Ашурка на предмет факторов, которые могут умышленно, непреднамеренно или косвенно привести к смерти заключенного (включая условия содержания, созданные в пенитенциарном учреждении), и в случае связи смерти с виновными действиями (бездействиями) — возбудить уголовное дело и провести полное расследование с привлечением к ответственности виновных и информирование близких родственников как потерпевших по такому делу.
Тем временем в разных городах Беларуси и мира проходят акции в память об умершем Витольде Ашурке.
Напомним, вчера
«Жонцы пазванілі з калоніі і сказалі, што спынілася сэрца і будзе весціся расследаванне», — сказал он.
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Сегодня на сайте партии БНФ появился текст заявления, с которым она обращается к МВД, Генпрокуратуре и общественности, о расследовании обстоятельств смерти...
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