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БНФ призывает расследовать обстоятельства смерти Витольда Ашурка

22.05.2021 22:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на сайте партии БНФ появился текст заявления, с которым она обращается к МВД, Генпрокуратуре и общественности, о расследовании обстоятельств смерти политзаключенного Витольда Ашурка. Новость о его внезапной кончине появилась вчера. Предварительная причина смерти — внезапная остановка сердца.

«Партия требует проверить условия содержания в исправительной колонии №17 и расследовать обстоятельства смерти членов ее руководящего органа. С этой целью партия обращается в Министерство внутренних дел, прокуратуру и призывает к участию белорусскую общественность (в том числе правозащитные организации и общественные надзорные комиссии при органах юстиции) с приглашением международных экспертов из состава недавно назначенной Миссии Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека по установлению фактов, что основано резолюцией 46/20 Совета ООН по правам человека. В заявлении подчеркивается, что государственные органы и их должностные лица несут прямую ответственность за здоровье осужденных», — говорится на сайте БНФ. Полный текст обращения можно прочитать здесь.

В своем заявлении партия ссылается на Международный пакт о гражданских и политических делах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Минимальные стандарты ООН по обращению с заключенными, белорусский закон «О здравоохранении», Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы.

БНФ призывает расследовать обстоятельства смерти Витольда Ашурка

Партия БНФ требует от ДИН МВД и других уполномоченных органов внутренних дел провести расследование смерти осужденного Витольда Ашурка, предоставить общественности исчерпывающую информацию о причинах и обстоятельствах смерти Витольда, его близким родственникам — информацию о результатах медэкспертизы касательно причины смерти и результатов патологоанатомического исследования.

Требования к Генпрокуратуре — расследовать все обстоятельства смерти Витольда Ашурка на предмет факторов, которые могут умышленно, непреднамеренно или косвенно привести к смерти заключенного (включая условия содержания, созданные в пенитенциарном учреждении), и в случае связи смерти с виновными действиями (бездействиями) — возбудить уголовное дело и провести полное расследование с привлечением к ответственности виновных и информирование близких родственников как потерпевших по такому делу.

Тем временем в разных городах Беларуси и мира проходят акции в память об умершем Витольде Ашурке.

БНФ призывает расследовать обстоятельства смерти Витольда Ашурка
БНФ призывает расследовать обстоятельства смерти Витольда Ашурка

Напомним, вчера стало известно, что в колонии в Шклове умер активист Витольд Ашурок, который признан правозащитниками политзаключенным. Сергей Пантус, друг Витольда Ашурка, рассказал Onliner информацию о случившемся.

«Жонцы пазванілі з калоніі і сказалі, што спынілася сэрца і будзе весціся расследаванне», — сказал он.

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня на сайте партии БНФ появился текст заявления, с которым она обращается к МВД, Генпрокуратуре и общественности, о расследовании обстоятельств смерти...
 
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