Партия БНФ призывает расследовать обстоятельства смерти Витольда Ашурка

«Партия требует проверить условия содержания в исправительной колонии №17 и расследовать обстоятельства смерти членов ее руководящего органа. С этой целью партия обращается в Министерство внутренних дел, прокуратуру и призывает к участию белорусскую общественность (в том числе правозащитные организации и общественные надзорные комиссии при органах юстиции) с приглашением международных экспертов из состава недавно назначенной Миссии Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека по установлению фактов, что основано резолюцией 46/20 Совета ООН по правам человека. В заявлении подчеркивается, что государственные органы и их должностные лица несут прямую ответственность за здоровье осужденных», — говорится на сайте БНФ. Полный текст обращения можно прочитать здесь.





В своем заявлении партия ссылается на Международный пакт о гражданских и политических делах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Минимальные стандарты ООН по обращению с заключенными, белорусский закон «О здравоохранении», Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы.