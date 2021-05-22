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Партия БНФ призывает расследовать обстоятельства смерти Витольда Ашурка

23.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня на сайте партии БНФ появился текст заявления, с которым она обращается к МВД, Генпрокуратуре и общественности, о расследовании обстоятельств смерти политзаключенного Витольда Ашурка. Новость о его внезапной кончине появилась вчера. Предварительная причина смерти — внезапная остановка сердца.

«Партия требует проверить условия содержания в исправительной колонии №17 и расследовать обстоятельства смерти членов ее руководящего органа. С этой целью партия обращается в Министерство внутренних дел, прокуратуру и призывает к участию белорусскую общественность (в том числе правозащитные организации и общественные надзорные комиссии при органах юстиции) с приглашением международных экспертов из состава недавно назначенной Миссии Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека по установлению фактов, что основано резолюцией 46/20 Совета ООН по правам человека. В заявлении подчеркивается, что государственные органы и их должностные лица несут прямую ответственность за здоровье осужденных», — говорится на сайте БНФ. Полный текст обращения можно прочитать здесь.

В своем заявлении партия ссылается на Международный пакт о гражданских и политических делах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Минимальные стандарты ООН по обращению с заключенными, белорусский закон «О здравоохранении», Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы.
 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня на сайте партии БНФ появился текст заявления, с которым она обращается к МВД, Генпрокуратуре и общественности, о расследовании обстоятельств смерти...
 
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