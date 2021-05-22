Совбез ООН призвал стороны к полному прекращению огня в секторе Газа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Совет безопасности ООН призвал стороны к полному соблюдению режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, говорится в заявлении Совбеза для прессы.

"Члены Совета Безопасности приветствовали объявление о прекращении огня, начиная с 21 мая, и признали важную роль Египта, других стран региона, ООН, "ближневосточного квартета" и других международных партнеров. Совет Безопасности призвал к полному соблюдению режима прекращения огня", - сказано в заявлении.

Члены Совбеза также указали на неотложную потребность в оказании гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению, особенно в секторе Газа.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны соблюдать договоренность между Израилем и ХАМАС о прекращении огня.

"Я также считаю, что очень важно оживить, перезапустить мирный процесс с тем, чтобы достичь решения о сосуществовании двух государств", сказал Гутерриш.

Он призвал международное сообщество сотрудничать с ООН в вопросе разработки надежного пакета поддержки для быстрой реконструкции и восстановления сектора Газа.

Вечером 20 мая израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий.

В свою очередь советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая, сообщает РИА Новости

Израиль и Палестина: новый виток насилия

Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Поводом для акций протеста стали ужесточенный контроль доступа к мечети во время священного для мусульман месяца Рамадан, а также угроза выселения нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима по решению суда.

Из палестинского анклава по израильской территории были выпущены около четырех тысяч ракет, большую часть из них обезвредила система ПРО "Железный купол", некоторые разорвались в самом секторе Газа. Тель-Авив также нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров.

По последним данным, с израильской стороны погибли 12 человек, серьезные ранения получили более 50. Число палестинцев, погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, составило 232 человека, из них 65 несовершеннолетние. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

Крупнейшее за последние годы обострение конфликта длилось 11 дней.