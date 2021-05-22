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РПЦ предлагает запретить охоту как развлечение
23.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая ― Sputnik. Русская православная церковь предложила ввести новые правила для охотников, которые исключали бы охоту как развлечение и ограничивали доступ широких масс населения к оружию.
Соответствующее заявление сделал в субботу в эфире "Россия 24" глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион
"Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена", - заявил священнослужитель.
Если охота необходима, к примеру, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, имеющие специальную лицензию, добавил представитель РПЦ.
Поводом для обсуждения темы обращения с оружием стала трагедия в Казани, произошедшая 11 мая. В результате стрельбы в местной гимназии, устроенной 19-летним Ильназом Галявиевым, погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.
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