РПЦ предлагает запретить охоту как развлечение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая ― Sputnik. Русская православная церковь предложила ввести новые правила для охотников, которые исключали бы охоту как развлечение и ограничивали доступ широких масс населения к оружию.

Соответствующее заявление сделал в субботу в эфире "Россия 24" глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион

"Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена", - заявил священнослужитель.

Если охота необходима, к примеру, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, имеющие специальную лицензию, добавил представитель РПЦ.

Поводом для обсуждения темы обращения с оружием стала трагедия в Казани, произошедшая 11 мая. В результате стрельбы в местной гимназии, устроенной 19-летним Ильназом Галявиевым, погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.