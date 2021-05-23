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«Евровидение-2021» выиграла группа Mаneskin из Италии
Источник материала: ОНТ
Главная интрига «Евровидения-2021» разрешилась. Жюри и телезрители песенного шоу сделали свой выбор. В финале конкурса, который в этом году принимал Роттердам (Нидерланды), выступали артисты из 26 стран. Победителем стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.
Второе место заняла француженка Барбара Прави с песней Voilà. Третье место – исполнитель Gjon's Tears из Швейцарии. Худший же результат показал представитель Великобритании – 0 баллов.
К слову, букмекеры оказались правы. Победу они предрекали итальянцам, также высоко шансы оценивали артистов из Франции, Мальты, Швейцарии и Украины.
ФОТО: twitter.com/eurovision
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Главная интрига «Евровидения-2021» разрешилась. Жюри и телезрители песенного шоу сделали свой выбор. В финале конкурса, который в этом году принимал Роттердам...
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