Чемпионат Европы по футболу можно будет смотреть со стадиона «Динамо» в Минске: там будет работать фан-зона Football Fest

Источник материала: ОНТ

Менее трёх недель остаётся до старта главного футбольного события сезона – чемпионата Европы. Наблюдать за спортивным праздником можно будет и в Беларуси.

На национальном олимпийском стадионе «Динамо» будет работать фан-зона Football Fest. Любой желающий сможет наблюдать за матчами Евро в прямом эфире на больших экранах: зрителей ждут удобные мягкие кресла, при желании с собой можно принести плед. Вход на стадион будет бесплатным, однако потребуется предварительная регистрация. Болельщиков ждут различные развлекательные зоны, фудкорты и многое другое. Фан-зона будет начинать работу за два часа до начала матчей.

Чемпионат Европы по футболу впервые пройдёт сразу в 11 странах. Первый матч, 11 июня, состоится в Риме между командами Италии и Турции. Финальный поединок пройдёт 11 июля в Лондоне.

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