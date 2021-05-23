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Чемпионат мира по хоккею: россияне устроили разгром команде Великобритании, а финны были сильнее американцев
Источник материала: ОНТ
Сегодня на чемпионате мира по хоккею завершились четыре матча.
Сборная Дании сенсационно победила шведов – 4:3, а Германия обыграла Норвегию – 5:1. Россияне устроили настоящий разгром команде Великобритании – 7:1. Антон Бурдасов оформил в этом матче голевой дубль. У британцев единственную шайбу забросил Лиам Кирк. Для российской команды это вторая победа подряд, накануне подопечные Валерия Брагина обыграли сборную Чехии. В еще одном матче финны одолели сборную США 2:1. Шайбы у победителей забросили Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен.
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Чемпионат мира по хоккею: россияне устроили разгром команде Великобритании, а финны были сильнее американцев
Сегодня на чемпионате мира по хоккею завершились четыре матча. Сборная Дании сенсационно победила шведов – 4:3, а Германия обыграла Норвегию – 5:1. Россияне устроили...
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