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Письмо Эйнштейна с уравнением E=mc² продали на аукционе за $1,2 млн

23.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Письмо Эйнштейна с уравнением E=mc² продали на аукционе за ,2 млн

Написанное Альбертом Эйнштейном письмо с уравнением эквивалентности массы и энергии E=mc² было продано на аукционе за $1,2 млн. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на бостонский аукционный дом, где было продано письмо.

Как пояснили архивисты проекта Einstein Papers из Калифорнийского технологического института и Еврейского университета Иерусалима, на данный момент известны всего три документа, содержащие уравнение, написанное собственноручно Эйнштейном.

Проданное письмо датируется 26 октября 1946 года, оно было написано на листке форматом 215,9 на 279,4 мм, что почти сопоставимо с листом А4. При этом стартовая цена проданного лота составляла всего $400 тыс.

Изначально в торгах принимали активное участие пять человек, однако, когда цена лота превысила $700 тыс. остались только два претендента. В итоге письмо было куплено за 1 243 707 долларов. При этом имя его нового владельца не раскрывается.


Фото: кадр из видеоролика владельцев аукциона 

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Написанное Альбертом Эйнштейном письмо с уравнением эквивалентности массы и энергии E=mc² было продано на аукционе за $1,2 млн. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на...
 
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