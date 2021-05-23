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Гандболистки «Гомеля» обыграли «Берестье» и выиграли Кубок Беларуси
Источник материала: ОНТ
Гандболистки «Гомеля» выиграли Кубок Беларуси. Сегодня в Бресте в финале команда из города над Сожем обыграла местный клуб «Берестье».
Встреча завершилась со счетом 39:25 в пользу гомельчанок. Самой результативной в составе победительниц стала Наталья Котина, которая забросила 7 мячей. Для «Гомеля» это важный трофей, ведь команда потеряла чемпионский титул неделю назад, уступив золотые медали первенства страны минскому клубу «БНТУ-БелАЗ». Но в игре за Кубок соперники так и не встретились.
В матче за третье место гандболистки «БНТУ-БелАЗа» победили «Городничанку» со счетом 36:28.
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Гандболистки «Гомеля» выиграли Кубок Беларуси. Сегодня в Бресте в финале команда из города над Сожем обыграла местный клуб «Берестье». Встреча завершилась со...
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