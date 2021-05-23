"Озёрный" – санаторий для отдыха всех поколений

Источник материала: ОНТ

Впереди отпускной сезон. Вопрос – где провести это время – становится актуальным. В этом году из-за пандемии выехать на море будет сложнее. Поэтому популярность набирает внутренний туризм. Санаторий – новый тренд предстоящего сезона. Нынешние здравницы активно идут в ногу со временем и точно избавят от стресса и усталости. Наша съемочная группа отправилась в Гродненскую область, в санаторий «Озерный». Здесь предлагают поистине удивительные вещи.





Побыть наедине с собой, отвлечься от суеты – спа-процедуры в Озерном всегда популярны у отдыхающих. Обертывания, термотерапия в спа-капсуле, стоун- и балийский массажи. А расслабиться и вовсе в полной невесомости поможет новая процедура – флоатинг. Специальный раствор соли держит тело на поверхности воды и создает условия изоляции от внешнего мира - никаких звуков, запахов, света. Всего за полчаса происходит глубокое расслабление и полная перезагрузка организма. Наверняка подойдет самым занятым. И эксклюзив от Озерного – насладиться флоатингом можно в дуэте.

Сегодня "Озерный" может предложить отдыхающим целый спектр различных восстановительных программ. К примеру, помочь поправить здоровье после перенесенного ковида. Барокамера и спелеолечение, ультразвуковая и магнито- терапия, фиточаи и массажи – в программе реабилитации процедур множество. Отдельные – для тех, кто перенес пневмонию, и тех, кто переболел в легкой форме, но получил осложнения, к примеру, на костно-мышечную систему. Тогда подключается грязе- и водолечение. Подход к каждому отдыхающему – индивидуальный.

Тем более и выбрать есть из чего — в "Озерном" широкий спектр эффективных процедур на любой вкус. К тому же пятиразовое питание и потрясающая природа – санаторий расположен на территории Республиканского заповедника, в сосновом лесу на берегу озера Белое. Прекрасная возможность совместить оздоровление и отдых. Тем более удобно в условиях пандемии, когда поездка на море невозможна.

Белорусов в "Озерном" теперь на порядок больше, едут целыми семьями. И для каждого здесь свои развлекательные программы. Пока мамы заняты аквааэробикой, скандинавской ходьбой или пилатесом, дети будут в восторге порезвиться в аквапарке или на игровых площадках. Папам готовы предложить теннис, бильярд и даже рыбалку. А для совместного отдыха – дискотеки, концерты, экскурсии. "Озерный" уже давно – санаторий для отдыха всех поколений. Сюда едут со всего мира. Постоянных гостей знают в лицо. И чутко реагируют на их запросы и просьбы. Уверяют - заскучать не дадут никому.

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