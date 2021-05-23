Источник материала: ОНТ

МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» отметил свой первый юбилей" class="one-news__figure-img">

Впервые в Беларуси на рынке крепких напитков появился органический продукт. «Ничего лишнего», – говорит о нем производитель «МИНСК КРИСТАЛЛ». Никаких искусственных пищевых добавок и ароматизаторов, пестицидов, ГМО и другой химии. Только натуральные природные компоненты. С конвейера сошла лимитированная партия под красивым названием «Белая Русь».





«Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» до вступления в холдинг считался главным конкурентом «МИНСК КРИСТАЛЛ». Постоянная борьба и схожий ассортимент не давали предприятиям выйти на необходимый объем продаж. Объединившись в продвижении брендов, показатели обеих компаний заметно выросли.

Александр Романовский, генеральный директор «Брестского ликеро-водочного завода «Белалко»: «Появилась стабильность и понимание, какое количество продукции мы делаем. И что это все будет продано. Не все было ровно за эти годы, но жизнь наладилась».

«Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» сегодня активно развивается, запускает новое оборудование и экспериментирует с рецептурами продуктов.

Андрей Демидовец, генеральный директор «Гомельского ликеро-водочного завода «Радамир»: «Мы первые в холдинге пробуем ставить на производство роботов второго поколения. Они в автоматическом режиме будут полностью выставлять бутылку на конвейер, чтобы она дальше шла по линии. У нас в разработке – строительство нового завода. Но пока мы думаем, как его строить».

Для Беларуси алкогольная промышленность – одна из прибыльных и важных. Поэтому создание первого в стране холдинга было государственной необходимостью. Единая политика и устранение ненужной внутренней борьбы вывело все заводы на новый уровень и укрепило позиции.

Игорь Шустов, генеральный директор «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»: «В 2015 году был сложный период для алкогольной продукции. Вообще для всей Республики Беларусь. И прошедшее время показало правильность принятого нами тогда решения. Объединение активов нам позволило выработать единую политику, стратегию. Она и ассортиментная, и ценовая, и экономическая».

«МИНСК КРИСТАЛЛу» в этом году 128 лет. За это время завод пережил неоднократное технологическое перевооружение, обновил подходы к требованию качества, выпустил тысячи наименований продукции, за которую ежегодно получает самые высокие признания на международных выставках. Не удивительно, что предприятие стало во главе холдинга, а по сути всей алкогольной промышленности страны.

Игорь Шустов, генеральный директор «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»: «За эти 5 лет удельный вес наших государственных организаций на внутреннем рынке Беларуси вырос на 16%. И теперь мы занимаем 70% внутреннего рынка. А было 54%. Вырос экспорт в 1,7 раза. Мы грузим более чем в 30 стран по всему миру, работаем по всем континентам. И сегодня экспорт составляет 35 млн долларов. Это немало».

Спустя год после создания к холдингу присоединилось предприятие «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД». За 5 лет оно стало крупнейшим оператором по реализации алкоголя в стране.

Григорий Петкевич, директор предприятия «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД»: «Действительно, достигнуты серьезные результаты. За счет совершенствования ассортиментной политики, ценовой и дистрибьюционной».

Одной из важнейших целей в работе холдинга - увеличение экспортных поставок белорусской алкогольной продукции. За 5 лет уже удалось наладить поставки далеко за пределы стран Союзного государства – в Южную Корею, Венесуэлу, Голландию, Иран, Австралию. Сейчас в разработке новые регионы.

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