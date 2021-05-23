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«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» отметил свой первый юбилей
Источник материала: ОНТМИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» отметил свой первый юбилей" class="one-news__figure-img">
Впервые в Беларуси на рынке крепких напитков появился органический продукт. «Ничего лишнего», – говорит о нем производитель «МИНСК КРИСТАЛЛ». Никаких искусственных пищевых добавок и ароматизаторов, пестицидов, ГМО и другой химии. Только натуральные природные компоненты. С конвейера сошла лимитированная партия под красивым названием «Белая Русь».
«Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» до вступления в холдинг считался главным конкурентом «МИНСК КРИСТАЛЛ». Постоянная борьба и схожий ассортимент не давали предприятиям выйти на необходимый объем продаж. Объединившись в продвижении брендов, показатели обеих компаний заметно выросли.
«Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» сегодня активно развивается, запускает новое оборудование и экспериментирует с рецептурами продуктов.
Для Беларуси алкогольная промышленность – одна из прибыльных и важных. Поэтому создание первого в стране холдинга было государственной необходимостью. Единая политика и устранение ненужной внутренней борьбы вывело все заводы на новый уровень и укрепило позиции.
«МИНСК КРИСТАЛЛу» в этом году 128 лет. За это время завод пережил неоднократное технологическое перевооружение, обновил подходы к требованию качества, выпустил тысячи наименований продукции, за которую ежегодно получает самые высокие признания на международных выставках. Не удивительно, что предприятие стало во главе холдинга, а по сути всей алкогольной промышленности страны.
Спустя год после создания к холдингу присоединилось предприятие «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД». За 5 лет оно стало крупнейшим оператором по реализации алкоголя в стране.
Одной из важнейших целей в работе холдинга - увеличение экспортных поставок белорусской алкогольной продукции. За 5 лет уже удалось наладить поставки далеко за пределы стран Союзного государства – в Южную Корею, Венесуэлу, Голландию, Иран, Австралию. Сейчас в разработке новые регионы.
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Впервые в Беларуси на рынке крепких напитков появился органический продукт. «Ничего лишнего», – говорит о нем производитель «МИНСК КРИСТАЛЛ». Никаких...
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