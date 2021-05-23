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215 новых предприятий создано в Гомельской области с начала года: власти поддерживают начинания и предлагают разные варианты для старта
Источник материала: ОНТ
Исполкомы идут навстречу частным инициативам. Более 200 новых предприятий создано с начала года в Гомельской области. Речь о производствах, которые не только выпускают востребованную продукцию, но и создают рабочие места. В том числе в глубинке. От деревообработки до фермерских хозяйств.
Когда создаёшь бизнес с нуля, главное – быть оригинальным. На этом предприятии сделали ставку на производство грибов. В теплицах - не только традиционные шампиньоны, но и деликатесные вешенки. Вкусные, содержат микроэлементы и при этом низкокалорийные, поэтому часто используются в диетах.
При правильном уходе – урожай буквально каждый день. До 6 тонн грибов в месяц хозяйство поставляет в торговые сети и на ярмарки. Уже этим летом здесь появятся новые грибные камеры и большой ангар, что позволит работать и на экспорт. А начиналось всё с двух гектаров земли, которые фермеры попросили у райисполкома.
Вот, что бывает, когда частная инициатива находит необходимую поддержку. И таких примеров в регионе достаточно. С начала года в Гомельской области создано 215 новых предприятий. Пусть не больших, зато у каждого из них есть все возможности и инструменты для успешного старта. Исполкомы на местах готовы предложить предпринимателям различные схемы для открытия своего дела.
Это частное предприятие – пример успешного бизнеса в малых городах. Основное направление – деревообработка. Готовые пиломатериалы затем используются при строительстве крыш. Среди клиентов – строймагазины не только Беларуси, но и стран Евросоюза. Открывались целенаправленно в Ветке, чтобы в полной мере воспользоваться льготами для развития сельского бизнеса.
В штате пока 8 человек. Все местные. Ветка – город небольшой, градообразующих производств здесь нет. Поэтому каждое такое предприятие – это новая возможность для жителей найти хорошую работу.
Именно частный сектор – один из главных поставщиков вакансий в регионе. Ежегодно на Гомельщине небольшие предприятия дают работу почти 3000 жителей. Они напрямую сотрудничают с центрами занятости. На долю малого и среднего бизнеса сегодня приходится в среднем каждое третье созданное в области рабочее место.
Государство продолжит стимулировать малый бизнес. Условия прежние - создавать рабочие места. Ожидается, что до конца года авторы интересных проектов откроют в регионе ещё около 300 новых предприятий. А это, в свою очередь, поможет региону выполнить план по импортозамещению и увеличить налоговые поступления. По статистике, каждый пятый рубль в областном бюджете приходит от частника.
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215 новых предприятий создано в Гомельской области с начала года: власти поддерживают начинания и предлагают разные варианты для старта
Исполкомы идут навстречу частным инициативам. Более 200 новых предприятий создано с начала года в Гомельской области. Речь о производствах, которые не только...
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