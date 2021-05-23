215 новых предприятий создано в Гомельской области с начала года: власти поддерживают начинания и предлагают разные варианты для старта

Источник материала: ОНТ

Исполкомы идут навстречу частным инициативам. Более 200 новых предприятий создано с начала года в Гомельской области. Речь о производствах, которые не только выпускают востребованную продукцию, но и создают рабочие места. В том числе в глубинке. От деревообработки до фермерских хозяйств.





«Он уже готов полностью, вот, видите, уже полностью созрел. Красивенький, тяжёлый».

Когда создаёшь бизнес с нуля, главное – быть оригинальным. На этом предприятии сделали ставку на производство грибов. В теплицах - не только традиционные шампиньоны, но и деликатесные вешенки. Вкусные, содержат микроэлементы и при этом низкокалорийные, поэтому часто используются в диетах.

«Температура хранения гриба, когда он лучше всего сохраняется, это 0…+2 ℃».

При правильном уходе – урожай буквально каждый день. До 6 тонн грибов в месяц хозяйство поставляет в торговые сети и на ярмарки. Уже этим летом здесь появятся новые грибные камеры и большой ангар, что позволит работать и на экспорт. А начиналось всё с двух гектаров земли, которые фермеры попросили у райисполкома.

Александр Чуйко, глава крестьянско-фермерского хозяйства Гомельского района: «Понимаете, нам не так нужны льготы, как нам нужна была земля. Власти пошли навстречу, выделили. Мы не сильно далеко находимся от города, понятно, что тут земля очень ценится, но они пошли нам навстречу, понимая, наверное, что для города это тоже важный момент – наличие гриба на полках наших сетей».

Вот, что бывает, когда частная инициатива находит необходимую поддержку. И таких примеров в регионе достаточно. С начала года в Гомельской области создано 215 новых предприятий. Пусть не больших, зато у каждого из них есть все возможности и инструменты для успешного старта. Исполкомы на местах готовы предложить предпринимателям различные схемы для открытия своего дела.

Татьяна Громыко, начальник отдела экономики Ветковского райисполкома: «У нас очень много объектов недвижимости, которые мы выставляем в том числе и за одну базовую величину. Также мы передаём их безвозмездно по договору – под создание рабочих мест и реализацию инвестиционных проектов. Есть земельные участки также, которые мы предлагаем для реализации инвестпроектов и под строительство различных объектов».

Это частное предприятие – пример успешного бизнеса в малых городах. Основное направление – деревообработка. Готовые пиломатериалы затем используются при строительстве крыш. Среди клиентов – строймагазины не только Беларуси, но и стран Евросоюза. Открывались целенаправленно в Ветке, чтобы в полной мере воспользоваться льготами для развития сельского бизнеса.

Владимир Володькин, директор деревообрабатывающего предприятия г.Ветки: «В первую очередь, это тот же самый земельный налог. В городе мы можем платить сумму чуть ли не в два раза больше. Это, скажем, самое-самое актуальное».

В штате пока 8 человек. Все местные. Ветка – город небольшой, градообразующих производств здесь нет. Поэтому каждое такое предприятие – это новая возможность для жителей найти хорошую работу.

Владислав Беспаликов, подсобный рабочий деревообрабатывающего предприятия г.Ветки: «Работал водителем раньше – не понравилось. Не люблю сидячую работу, люблю физический труд, то есть руками работать. И вот пришёл сюда, на пилораму, рядом с домом, близко – хорошо, удобно».

Именно частный сектор – один из главных поставщиков вакансий в регионе. Ежегодно на Гомельщине небольшие предприятия дают работу почти 3000 жителей. Они напрямую сотрудничают с центрами занятости. На долю малого и среднего бизнеса сегодня приходится в среднем каждое третье созданное в области рабочее место.

Татьяна Воинова, начальник управления по труду, занятости и соцзащите Ветковского райисполкома: «Наш частник сейчас уже более воспитанный, чем был раньше. Они стараются соблюдать законодательство о труде и об охране труда, и поэтому всё меньше и меньше становится нареканий как от органов надзора государственного, так и от самих непосредственно работников, которые работают на этих предприятиях».

Государство продолжит стимулировать малый бизнес. Условия прежние - создавать рабочие места. Ожидается, что до конца года авторы интересных проектов откроют в регионе ещё около 300 новых предприятий. А это, в свою очередь, поможет региону выполнить план по импортозамещению и увеличить налоговые поступления. По статистике, каждый пятый рубль в областном бюджете приходит от частника.

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