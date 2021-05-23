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Погода в областных центрах Беларуси с 24 по 30 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова

23.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 24 по 30 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова

 Май на исходе, а средняя температура ниже нормы, дожди, грозы и порывистый ветер будут и на предстоящей неделе. 

 В начале следующей ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер юго-западный, южный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Температура воздуха ночью +5°С …+11°С . Днем в понедельник воздух прогреется до +15°С ...+18°С , во вторник +17°С …+20°С .

В середине недели погода будет более ненастной. Пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, порывистый, при грозах сильный порывистый. Влажность до 90%. Температура воздуха ночью +8°С …+15°С . В дневные часы воздух прогреется до +13°С …+18°С .

Во второй половине недели в большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5°С …+12°С . В дневные часы в четверг воздух прогреется до +17°С …+20°С , в пятницу от +10°С  по западу до +19°С  по юго-востоку.

В следующие выходные дни ожидается преобладание облачной с прояснениями погоды. Временами - небольшие кратковременные осадки, в отдельных районах грозы. Влажность до 90%. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6°С …+12°С . В разгар дня в субботу от +9°С  по Витебской области до +16°С  по Брестской, в воскресенье +14°С …+17°С .

Прогноз погоды на каждый день в областных центрах Беларуси от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!   

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 Май на исходе, а средняя температура ниже нормы, дожди, грозы и порывистый ветер будут и на предстоящей неделе.   В начале следующей ожидается облачная с...
 
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