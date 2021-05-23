Госпрограмма «Энергосбережение»: почему одни получают выгоду от экономии, а другие спускают деньги в трубу?

Источник материала: ОНТ

Хорошо продуманная расточительность или не умелая бережливость. Коллегия госконтроля проанализировала выполнение госпрограммы «Энергосбережение». Открытие новых котельных и модернизация теплосетей только за пять лет позволили сэкономить миллионы тон условного топлива. Вместе с тем, проверка показала – вопросы энерго-эффективности не везде решаются своевременно и качественно. Почему одни уже получают выгоду от экономии, а другие продолжают спускать деньги в трубу?





Эта котельная в Боровлянах – одна из самых больших в стране. Её собирались запустить ещё осенью прошлого года. Новый источник должен полностью закрыть потребности посёлка в тепле. В «Минрайтеплосетях» уверяют: осталось лишь получить разрешение на эксплуатацию. И выводить объект на полную мощность. Но вовремя не успели. В итоге – дополнительные затраты. Почти на полтора миллиона рублей.

Наталья Федченко, главный специалист управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Минской области: «При наличии достаточного финансирования, из-за отсутствия должного контроля со стороны заказчика в лице предприятия «Минрайтеплосеть», а также неисполнения договорных обязательств подрядчика «Белзарубежстрой», данный объект не введен в эксплуатацию в 2020 году, лишь после вмешательства Комитета к подрядчику за неисполнение обязательств применены штрафные санкции на сумму 14 тыс. долларов США».

И такие случаи не единичные. Несоблюдение нормативных сроков строительства новых энергоисточников – проблема старая. Но есть и обратные примеры. В посёлке Луговая Слобода пару лет назад возвели объект на древесной щепе взамен природного газа. Экономический эффект уже ощутили.

Только здесь за год – экономия более 100 тыс. долларов! Открытие таких котельных ежегодно позволяет стране сокращать импорт природных ресурсов. Ещё одно выгодное направление – модернизация тепловых сетей.

На этом участке в деревне Подгорье Могилевского района заменить их на новые должны были ещё в прошлом году. И оборудование закупили за счёт бюджета. Только вот к работам так и не приступили. Не успели - начался отопительный сезон.

Дмитрий Рубан, директор Могилёвского жилищно-коммунального хозяйства: «Мы поставили перед собой задачу, май-июнь месяц, два участка протяжённостью 2,6 км заменить по полугодию. А оставшиеся 3,5 км мы оставляем на июль-август».

В сухом остатке – теплопотери. И допрасходы. А вот в соседнем, Белыничском районе, программу по замене теплосетей даже перевыполнили. До начала отопительного сезона успели заменить 3 км старых труб на предварительно изолированные. Потери тепла снизили с 30% до 9%.

Николай Конкевич, главный инженер Белыничского жилищно-коммунального хозяйства: «Соответственно, эта экономия позволяет снизить затраты на гигакалорию. Себестоимость продукции ниже. Значит, потребителю продукция поставляется дешевле. Государственная поддержка, если сохранится, то в ближайшие два года мы должны закончить эту программу. Потому что у нас уже более 90% заменено теплосетей».

Ежегодно организации ЖКХ должны менять не меньше 4% теплосетей. Только в прошлом году на эти цели в области выделили около 7,5 млн рублей. 93 км труб уже заменили.

Однако очевидно, пока по многим энергосберегающим проектам нет желаемого эффекта. И причина здесь не только в срыве сроков ввода или ненадлежащем контроле со стороны подрядчиков. Это частные случаи. Общий один – неверный подход. Госконтроль установил: мощности для некоторых новых теплоисточников рассчитаны неверно. И уж совсем вопиющие случаи, когда подобные факты пытаются и вовсе скрыть.

Олег Билокуров, главный специалист Комитета государственного контроля Беларуси: «Установлены факты завышения экономического эффекта от реализации энергосберегающих мероприятий, по ряду организаций данная экономия есть только на бумаге, все эти факты негативно сказались на выполнении такого важного показателя для экономики Беларуси, как энергоёмкость ВВП».

А ведь он в нашей стране – практически на уровне Канады и Финляндии. Программа энергосбережения в Беларуси в целом даёт результат. Меньше импорта природного газа, меньше затрат. Всего в системе энергопотребления Беларуси местные виды топлива занимают менее 30%. Развитие собственной энергосырьевой базы и повышение энергоэффективности – приоритет на ближайшие годы. О результате проверки Комитет госконтроля уже доложил Главе государства, а предложения по улучшению ситуации направлены в правительство. Известный лозунг «экономика должна быть экономной» с годами становится все более актуальным.

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