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Госпрограмма «Энергосбережение»: почему одни получают выгоду от экономии, а другие спускают деньги в трубу?
Источник материала: ОНТ
Хорошо продуманная расточительность или не умелая бережливость. Коллегия госконтроля проанализировала выполнение госпрограммы «Энергосбережение». Открытие новых котельных и модернизация теплосетей только за пять лет позволили сэкономить миллионы тон условного топлива. Вместе с тем, проверка показала – вопросы энерго-эффективности не везде решаются своевременно и качественно. Почему одни уже получают выгоду от экономии, а другие продолжают спускать деньги в трубу?
Эта котельная в Боровлянах – одна из самых больших в стране. Её собирались запустить ещё осенью прошлого года. Новый источник должен полностью закрыть потребности посёлка в тепле. В «Минрайтеплосетях» уверяют: осталось лишь получить разрешение на эксплуатацию. И выводить объект на полную мощность. Но вовремя не успели. В итоге – дополнительные затраты. Почти на полтора миллиона рублей.
И такие случаи не единичные. Несоблюдение нормативных сроков строительства новых энергоисточников – проблема старая. Но есть и обратные примеры. В посёлке Луговая Слобода пару лет назад возвели объект на древесной щепе взамен природного газа. Экономический эффект уже ощутили.
Только здесь за год – экономия более 100 тыс. долларов! Открытие таких котельных ежегодно позволяет стране сокращать импорт природных ресурсов. Ещё одно выгодное направление – модернизация тепловых сетей.
На этом участке в деревне Подгорье Могилевского района заменить их на новые должны были ещё в прошлом году. И оборудование закупили за счёт бюджета. Только вот к работам так и не приступили. Не успели - начался отопительный сезон.
В сухом остатке – теплопотери. И допрасходы. А вот в соседнем, Белыничском районе, программу по замене теплосетей даже перевыполнили. До начала отопительного сезона успели заменить 3 км старых труб на предварительно изолированные. Потери тепла снизили с 30% до 9%.
Ежегодно организации ЖКХ должны менять не меньше 4% теплосетей. Только в прошлом году на эти цели в области выделили около 7,5 млн рублей. 93 км труб уже заменили.
Однако очевидно, пока по многим энергосберегающим проектам нет желаемого эффекта. И причина здесь не только в срыве сроков ввода или ненадлежащем контроле со стороны подрядчиков. Это частные случаи. Общий один – неверный подход. Госконтроль установил: мощности для некоторых новых теплоисточников рассчитаны неверно. И уж совсем вопиющие случаи, когда подобные факты пытаются и вовсе скрыть.
А ведь он в нашей стране – практически на уровне Канады и Финляндии. Программа энергосбережения в Беларуси в целом даёт результат. Меньше импорта природного газа, меньше затрат. Всего в системе энергопотребления Беларуси местные виды топлива занимают менее 30%. Развитие собственной энергосырьевой базы и повышение энергоэффективности – приоритет на ближайшие годы. О результате проверки Комитет госконтроля уже доложил Главе государства, а предложения по улучшению ситуации направлены в правительство. Известный лозунг «экономика должна быть экономной» с годами становится все более актуальным.
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Госпрограмма «Энергосбережение»: почему одни получают выгоду от экономии, а другие спускают деньги в трубу?
Хорошо продуманная расточительность или не умелая бережливость. Коллегия госконтроля проанализировала выполнение госпрограммы «Энергосбережение». Открытие...
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