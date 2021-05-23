Порядка 200 случаев заражения «черной плесенью» выявили в Нью-Дели

Источник материала: ОНТ

Порядка 200 случаев заражения мукормикозом («черной плесенью») было выявлено в столице Индии, городе Нью-Дели. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения столичного округа Дели Сатьендара Джайна сообщает ТАСС.

Как отметил чиновник, ранее ежегодно в городе регистрировалось только около 30-50 случаев данного заболевания, однако в этом году число новых случаев резко увеличилось до почти 200. Пациенты, страдающие от черного грибка, лечатся в 8-10 частных клиниках, а также трех государственных больницах. По словам чиновника, для их лечения не хватает амфотерицина В, дефицит которого, впрочем, наблюдается по всей стране в целом.

При этом вспышка заболевания также наблюдается по всей стране в целом. Так, согласно данным местных СМИ, в Индии на данный момент мукормикозом инфицированы не менее 7250 человек.

При этом специалисты отмечают, что заболевание часто диагностируют у больных COVID-19 пациентов, прошедших через отделения интенсивной терапии и получавших на протяжении долгого времени кислородную поддержку или стероиды. Кроме того, заболевание встречается у диабетиков, получавших большие дозы стероидов в течение длительного времени.

Фото: Freepik

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