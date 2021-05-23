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Лунный календарь на неделю с 24 по 30 мая: пора садить перцы, томаты, баклажаны

23.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 24 по 30 мая: пора садить перцы, томаты, баклажаны

Жаркое время — у садоводов. Не высаженная рассада просится на грядку. В понедельник, 24 мая, возможна высадка рассады перца, томатов, баклажанов в теплицы под дополнительное укрытие. 25-го - можно смело проводить обрезку деревьев. Из садовых цветов лучше всего заняться клубневыми и луковичными – нарциссами, тюльпанами и гладиолусами. 28 и 29 мая можно посадить картофель, который будет долго храниться.

28 мая ожидается геомагнитное возмущение средней силы.  Следите за здоровьем. Вспомнить о тех, кто нуждается в вашей поддержке, стоит 25 числа. 26-го – хороший день для начала нового обучения. 29-го – не скупитесь на комплименты.

Когда запланировать визит к парикмахеру, чтобы изменение стиля пошло на пользу, и в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.  

Больше информации – в нашем Telegram-канале «Рябов ответит». Мы не предсказываем, а прогнозируем! Присоединяйтесь!


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Жаркое время — у садоводов. Не высаженная рассада просится на грядку. В понедельник, 24 мая, возможна высадка рассады перца, томатов, баклажанов в теплицы под...
 
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