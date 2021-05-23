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«Никчемные люди изливались подлой радостью по поводу гибели военных» – Александр Шпаковский о погибших летчиках и деле «ТУТ БАЙ МЕДИА». «ПолитStandUp»
Источник материала: ОНТ
Политолог Александр Шпаковский в эфире ОНТ в новом выпуске «ПолитStandUp» поделился мыслями о событиях уходящей недели и людях, которые пишут историю суверенной Беларуси. Сложно быть героем, но оставаться человеком порой ещё сложнее. Кому пришло в голову спекулировать на подвиге погибших пилотов? Слово ведь не воробей – неважно в жизни или интернете.
Подробности – в видео.
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«Никчемные люди изливались подлой радостью по поводу гибели военных» – Александр Шпаковский о погибших летчиках и деле «ТУТ БАЙ МЕДИА». «ПолитStandUp»
Политолог Александр Шпаковский в эфире ОНТ в новом выпуске «ПолитStandUp» поделился мыслями о событиях уходящей недели и людях, которые пишут историю суверенной...
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