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«Никчемные люди изливались подлой радостью по поводу гибели военных» – Александр Шпаковский о погибших летчиках и деле «ТУТ БАЙ МЕДИА». «ПолитStandUp»

23.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Политолог Александр Шпаковский в эфире ОНТ в новом выпуске «ПолитStandUp» поделился мыслями о событиях уходящей недели и людях, которые пишут историю суверенной Беларуси. Сложно быть героем, но оставаться человеком порой ещё сложнее. Кому пришло в голову спекулировать на подвиге погибших пилотов? Слово ведь не воробей – неважно в жизни или интернете. 

Подробности – в видео. 

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Политолог Александр Шпаковский в эфире ОНТ в новом выпуске «ПолитStandUp» поделился мыслями о событиях уходящей недели и людях, которые пишут историю суверенной...
 
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