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Италия в третий раз победила в конкурсе "Евровидения"

23.05.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это было предсказуемо



Так выглядит десятка сильнейших:

1 Италия — 524 2 Франция — 499 3 Швейцария — 432 4 Исландия — 378 5 Украина — 364 6 Финляндия — 301 7 Мальта — 255 8 Литва — 220 9 Россия — 204 10 Греция — 170

Итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем международного конкурса "Евровидение-2021".

Победу обеспечили 524 балла. Россия получила 204 балла.
Это третья победа Италии в истории "Евровидения" и первая с 1990 года.
Группа Maneskin основана в 2015 году знакомыми со средней школы вокалистом Дамиано, басисткой Викторией, гитаристом Томасом и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского "лунный свет" в знак уважения родине Виктории. На счету коллектива две студийных пластинки, пишет ТАСС.

Безусловно, все решали зрители. Конкурс в этом году случился интересным. В блогах пишут, что итальянцы подкупили своей искренностью. Напомним, Италия была лишь на четвертом месте после голосования «профессионального» жюри стран.
 
 
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