





Так выглядит десятка сильнейших:

1 Италия — 524 2 Франция — 499 3 Швейцария — 432 4 Исландия — 378 5 Украина — 364 6 Финляндия — 301 7 Мальта — 255 8 Литва — 220 9 Россия — 204 10 Греция — 170





Итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем международного конкурса "Евровидение-2021".





Победу обеспечили 524 балла. Россия получила 204 балла.

Это третья победа Италии в истории "Евровидения" и первая с 1990 года.

пишет ТАСС. Группа Maneskin основана в 2015 году знакомыми со средней школы вокалистом Дамиано, басисткой Викторией, гитаристом Томасом и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского "лунный свет" в знак уважения родине Виктории. На счету коллектива две студийных пластинки,ТАСС.





Безусловно, все решали зрители. Конкурс в этом году случился интересным. В блогах пишут, что итальянцы подкупили своей искренностью. Напомним, Италия была лишь на четвертом месте после голосования «профессионального» жюри стран.