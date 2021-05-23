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Чем косят зелень белорусы? Топ газонокосилок и триммеров по заказам в Каталоге

23.05.2021 08:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Чем привести в порядок участок возле дома? Мы собрали для вас самые заказываемые газонокосилки и триммеры в Каталоге. Если вы не знали, какую именно модель купить, то наверняка вам поможет народный выбор — самый честный и беспристрастный советчик.

Чем косят зелень белорусы? Топ газонокосилок и триммеров по заказам в Каталоге

Чем косят зелень белорусы? Топ газонокосилок и триммеров по заказам в Каталоге

Электрическая газонокосилка Makita ELM3720 с шириной скашивания 37 см — 324 р.


Газонокосилка Makita ELM3720
6 отзывов
роторная газонокосилка, электрический двигатель 1400 Вт, ширина скашивания: 37 см, мягкий травосборник 40 л, корпус: пластик
324 р.
42 предложения

Простой и надежный электрический триммер Oasis TE-90 — 149,26 р.


Триммер Oasis TE-90
7 отзывов
электрический, 900 Вт, оснастка: леска+металлический нож, ширина скашивания 25.5-38 см, вес 5.6 кг
150 р.
28 предложений

Мощная бензиновая коса Stiga для стрижки густой растительности на большой площади — 467,95 р.


Триммер Stiga SBC 253 D
10 отзывов
бензиновый, 1550 Вт, оснастка: леска+металлический нож, ширина скашивания 45 см, вес 8.9 кг
468 р.
35 предложений

Легкий электрический триммер Makita UR3501 — 256,21 р.


Триммер Makita UR3501
5 отзывов
электрический, 1000 Вт, оснастка: леска, ширина скашивания 0-35 см, вес 4.3 кг
257 р.
41 предложение

Электрическая газонокосилка Makita с металлической декой и функцией мульчирования — 541 р.


Газонокосилка Makita ELM4620
3 отзыва
роторная газонокосилка, электрический двигатель 1800 Вт, ширина скашивания: 46 см, мягкий травосборник 60 л
541 р.
33 предложения

Аккумуляторная газонокосилка Makita с двумя батареями, совместимыми с инструментами бренда, — 688 р.

Газонокосилка Makita DLM382CM2 (с 2-мя АКБ)
роторная газонокосилка, аккумуляторный двигатель, работа от аккумулятора, ширина скашивания: 38 см, мягкий травосборник 40 л, корпус: пластик
688 р.
28 предложений

Аккумуляторный триммер Makita для докашивания травы и выравнивания периметра газона — 349,35 р.


Триммер Makita DUR181RF
13 отзывов
аккумуляторный, оснастка: леска, ширина скашивания 26 см, вес 3.1 кг
351 р.
31 предложение

Легкий аккумуляторный триммер Bosch с двумя батареями, совместимыми с инструментом бренда, — 341,19 р.


Триммер Bosch EasyGrassCut 18-260 06008C1C02 (с 2-мя АКБ)
1 отзыв
аккумуляторный, оснастка: леска, ширина скашивания 26 см, вес 2.1 кг
342 р.
35 предложений

Мощная бензиновая газонокосилка Stiga с двигателем Briggs & Stratton для больших участков — 1055 р.


Газонокосилка Stiga Combi 48 S B
11 отзывов
роторная газонокосилка, бензиновый двигатель 2120 Вт (2.88 л.с.), ширина скашивания: 46 см 60 л, корпус: сталь
1055 р.
8 предложений

Двуручная бензиновая коса STIHL FS 55 — 675 р.


Триммер STIHL FS 55
34 отзыва
бензиновый, 750 Вт, оснастка: леска+металлический нож, вес 5.1 кг
675 р.
6 предложений

Компактная электрическая газонокосилка Bosch — от 275,88 р. 


Газонокосилка Bosch ARM 34 (06008A6101)
роторная газонокосилка, электрический двигатель 1300 Вт, ширина скашивания: 34 см, жесткий травосборник 40 л
276 р.
41 предложение
Газонокосилка Bosch ARM 37 (06008A6201)
5 отзывов
роторная газонокосилка, электрический двигатель 1400 Вт, ширина скашивания: 37 см, жесткий травосборник 40 л
322 р.
36 предложений
Сравнить эти товары →

Самоходная газонокосилка ECO с мощностью двигателя 5 л. с. и большим травосборником — 770 р.


Газонокосилка ECO LG-633
10 отзывов
роторная газонокосилка, бензиновый двигатель 3700 Вт (5 л.с.), ширина скашивания: 46 см, мягкий травосборник 60 л, корпус: сталь
769 р.
28 предложений

Недорогая бензиновая мотокоса DGM с мощным мотором — 164,91 р.


Триммер DGM BC-241
6 отзывов
бензиновый, 2400 Вт, оснастка: леска+металлический нож, ширина скашивания 25.5-43 см, вес 7.3 кг
165 р.
25 предложений
Все триммеры в Каталоге

Электрическая газонокосилка Makita с боковыми направляющими и шириной кошения 41 см — 416,59 р.


Газонокосилка Makita ELM4120
роторная газонокосилка, электрический двигатель 1600 Вт, ширина скашивания: 41 см, мягкий травосборник 45 л
417 р.
34 предложения
Все газонокосилки в Каталоге

Газонокосилка Bosch с малым весом и скашиванием вплотную к кромкам — 237,77 р.


Газонокосилка Bosch Rotak 32 (0600885B00)
36 отзывов
роторная газонокосилка, электрический двигатель 1200 Вт, ширина скашивания: 32 см, жесткий травосборник 31 л, корпус: пластик
238 р.
37 предложений

Чем косят зелень белорусы? Топ газонокосилок и триммеров по заказам в Каталоге

 
 
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Чем привести в порядок участок возле дома? Мы собрали для вас самые заказываемые газонокосилки и триммеры в Каталоге. Если вы не знали, какую именно модель купить,...
 
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